Участница из Псковской области одержала победу в конкурсе «Родная игрушка» в номинации «Идеи игр и игрушек»

Члены Организационного комитета единогласно определили победителей в номинации «Идеи игр и игрушек», обсудили проведение финала и затронули тему поддержки участников конкурса со стороны государства и представителей индустрии в рамках второго заседания Организационного комитета Всероссийского конкурса «Родная игрушка», организованного Российским обществом «Знание» и Движением Первых по поручению Президента РФ прошло в Национальном центре «Россия» 11 сентября. Среди лучших идей — проект из Пскова.

Фотографии: пресс-служба общества «Знание»

Автор текстов и мама троих детей Наталья Семёнова из Пскова победила в категории «Настольная игра» с проектом «В поисках Жар-птицы». Игру она придумала для своих детей-двойняшек, которые не любят проигрывать.

«Так сложились правила моей игры — без проигравших, командная работа», — рассказывает Наталья Семёнова.

Задумка автора — это книга-панорама, которая раскладывается в четыре игровых поля. Игроки выполняют задания в секторах Бабы Яги, Змея Горыныча, Кощея Бессмертного и Жар-птицы. Главное правило: побеждают все вместе. Сейчас игра существует в виде идеи, но Наталья уже думает о том, чтобы адаптировать проект для других тем — например, создать игру по истории родного Пскова.

Во второй сезон конкурса поступило 14 392 заявки из 89 регионов России, 4 330 из них в номинации «Идеи игр и игрушек». Всего 87 экспертов выставили 63 тыс. оценок. В финал номинации вышли 29 проектов, из которых по результатам экспертного и детского жюри были выбраны 15 победителей.

«Мы усилили и углубили экспертизу. Каждую идею оценивали 18 экспертов. Заявки подавались разными авторами — это и сами дети, и семьи, и воспитатели, и представители разных профессий, ну и, конечно, профессионалы отрасли. География, как и прежде, широкая: мы охватили все регионы нашей страны. Видим очень много идей с региональной спецификой, отражающей культуру, традиции, особенности разных народов, специфику регионов, различные достопримечательности и природные богатства», — отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Говоря о проектах, которые не вошли в итоговый список, Советник Президента Российской Федерации Елена Ямпольская обозначила, что часто в финалистах остаются интересные идеи, которые пока представлены в сыром виде: «Но тем не менее база этих данных должна быть доступна производителям игр и игрушек, с тем чтобы они могли, связавшись с автором, воспользоваться этой идеей, сохранить его права. При этом у них появится новая родная игрушка, с которой они могут выйти в следующий сезон. Потому что номинация "Готовая продукция игр и игрушек" никуда не исчезнет».

Важным направлением проекта остается привлечение детского жюри к оценке работ. Заместитель председателя правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение Первых» Вадим Полянский сказал, что это должно стать не просто дополнительным мнением, а самостоятельным элементом конкурсной экспертизы при оценке. Дети ориентируются на то, как игрушка отражает традиционную культуру и ценности, и именно такое эмоциональное восприятие соответствует тематическим направлениям конкурса.

В ходе второго заседания члены оргкомитета также обсудили поддержку конкурса и его участников. Первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев заявил, что опыт проведения «Родной игрушки» очень важен, поскольку сейчас идет активная работа над созданием единой системы психолого-педагогической экспертизы игрушек, а изделия победителей должны обязательно попадать в детские сады и образовательные организации.

В свою очередь, как пояснил Директор Департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Дмитрий Кусков, в этом году планируется реализовать две новые меры поддержки для производителей игр и игрушек. Первая предусматривает субсидирование затрат производителей, связанных с приобретением лицензий на использование образов героев отечественных мультфильмов при производстве изделий. Вторая предполагает услуги по продвижению российских игр и игрушек, реализуемых на маркетплейсах. Кроме того, компании-партнеры активно включены в работу и помогают победителям реализовывать и продвигать идеи. Так, в рамках заседания Российское общество «Знание» и Группа компаний «Детский мир» подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие взаимодействия в сфере отечественных игр и игрушек.

На следующем этапе конкурса в каждой из двух номинаций, «Прототипы игр и игрушек» и «Готовая продукция игр и игрушек», определят 40 финалистов и 15 победителей. Также жюри рекомендует лучшие изделия к присуждению знака качества «Родная игрушка». Финал второго сезона состоится 19 октября в Национальном центре «Россия» в формате большой выставки и фестиваля детских игр и игрушек, в его рамках пройдет деловая программа, которая включит экспертные и стратегические сессии, мастер-классы. Площадка позволит представителям индустрии обменяться опытом и лучшими практиками.

Второй сезон конкурса по указанию Президента Российской Федерации посвящен созданию игр и игрушек для системы дошкольного образования. Проекты оцениваются в четырех категориях: сюжетно-образная игрушка, настольная игра, конструкторы и сборные модели, а также техническая и технологическая игрушка. Среди тематических направлений конкурса — семья и духовно-нравственные ценности, технологический прорыв, история и культура России, единство народов России и Герои XXI века.