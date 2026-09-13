Бесплатными точками wi-fi смогут воспользоваться жители Псковской области в дни выборов

Во время проведения выборов жители Псковской области смогут воспользоваться бесплатной сетью Wi-Fi «Pskov_region» для участия в дистанционном электронном голосовании. Жителям уже доступны 223 точки Wi-Fi, а к началу голосования добавятся ещё 10. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале Мах.

«Общественная сеть обеспечит стабильный доступ к порталу ДЭГ даже при ограничениях мобильного интернета. Все точки подключены к региональной системе авторизации. Войти можно через подтверждённую учётную запись на «Госуслугах» или с помощью бесплатного проверочного звонка», - рассказал Михаил Ведерников.

Как найти ближайшую точку Wi-Fi: