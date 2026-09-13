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Бесплатными точками wi-fi смогут воспользоваться жители Псковской области в дни выборов

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Во время проведения выборов жители Псковской области смогут воспользоваться бесплатной сетью Wi-Fi «Pskov_region» для участия в дистанционном электронном голосовании. Жителям уже доступны 223 точки Wi-Fi, а к началу голосования добавятся ещё 10. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале Мах.

«Общественная сеть обеспечит стабильный доступ к порталу ДЭГ даже при ограничениях мобильного интернета. Все точки подключены к региональной системе авторизации. Войти можно через подтверждённую учётную запись на «Госуслугах» или с помощью бесплатного проверочного звонка», - рассказал Михаил Ведерников. 

Как найти ближайшую точку Wi-Fi:

  • На интерактивной карте wifi-map.pskov.ru – специальная кнопка «ЕДГ-2026» отображает все проверенные и готовые к голосованию точки.
  • В мессенджере MAX – региональный чат-бот @pskovwifi_bot. 
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