Фестиваль-турнир «Погружение в мир сказки» приглашает гостей в «Алоль» на лесную коллаборацию

Совсем скоро Фестиваль-турнир сказителей и рассказчиков соберет почитателей устного народного творчества и хранителей фольклора на базе отдыха «Алоль» для погружения в мир сказки в формате лесной коллаборации.

В чем же уникальность фестиваля?

Фестиваль в целом предполагает насыщенный творческий интенсив с глубоким погружением в уникальный псковский «сказочный» материал. В первую очередь, это новые знакомства и рождение совместных перформансов на стыке жанров. Это и интерактивное путешествие по заповедным тропам, где участников ждут встречи с мифическими героями – признанными мастерами в искусстве устного народного творчества; премьера интерактивной постановки с хореографическими театрализованными сценами, основанной на уникальном псковском фольклоре; тимбилдинг-интенсив в формате кулинарного поединка, где командам предстоит проявить креатив, смекалку и лидерские качества. В завершение дня, наполненного практическими задачами и синергетическим эффектом от командной работы, участникам предлагается еще одна вариация коллаборации: яркая развлекательная программа Russian party и уютный вечерний интерактив с посиделками у костра.

Второй, Турнирный день — это практическое воплощение культурной миссии проекта. В формате здоровой конкуренции будет происходить стимулирование взаимного обмена, рост навыков участников и формирование устойчивого сказочного сообщества, объединяющего сказителей общими ценностями и практическими умениями.

Творческий проект «Фестиваль-турнир сказителей "Погружение в мир сказки. Лесная коллаборация"» - задает новые стандарты сотрудничества и вдохновления на дальнейшие проекты по сохранению традиций, возрождению устного народного творчества и выявлению новых талантливых авторов.

Общее число желающих «погрузиться» в мир сказки будет насчитывать около 400 человек, в конкурсной программе будут представлены традиции устного творчества как псковских районов, так и Карелии, общее количество 15.

Реализация проекта запланирована на территории базы отдыха «Алоль» 18-19 сентября.