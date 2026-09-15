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Молодые экологи высадили клёны в псковском сквере на Четырех углах

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Проект «Зелёная область» объединился с всероссийским проектом «Юннатская страна». В рамках этого сотрудничества в Пскове прошли работы по благоустройству городской среды, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве молодежной политики Псковской области.

Фото: Региональное отделение Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых» Псковской области

Председатель Общественного совета при министерстве молодёжной политики Псковской области, председатель НКО «Экомышление» Сергей Елизаров совместно с активистами Движения Первых и их наставниками высадил девять клёнов в сквере на Четырех углах. 

Продолжением встречи стал мастер-класс по экологической грамотности. Сергей Елизаров научил участников различать отходы, пригодные для переработки, и рассказал о простых экопривычках, которые помогают снизить нагрузку на окружающую среду.

 

Завершилось мероприятие практическим занятием от сотрудников «Национального парка "Себежский"». Ребята освоили основы таксации деревьев на дворовой территории — узнали, как измеряют и описывают лесные насаждения, и попробовали себя в роли настоящих лесоводов.

Мероприятие объединило экологическое просвещение и практическую работу, направленную на благоустройство городской среды и воспитание ответственного отношения к природе родного края.

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