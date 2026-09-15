Дороги, школы и стадион, который ждет своего часа: выезд Любови Николаевой в округ №10

Особое внимание в округе №10 уделяется общеобразовательным учреждениям и подъездным путям к ним. И это неудивительно: депутат Псковской городской Думы по округу Любовь Николаева – директор средней общеобразовательной школы. О том, как преобразились дороги на улицах Западной и Байкова и какие планы благоустройства готовятся у торгового комплекса «Гулливер», – в репортаже Псковской Ленты Новостей.
Улица Западная
Делегация, состоящая из главы города Пскова Бориса Елкина, вице-спикера Законодательного Собрания Псковской области Юрия Сорокина, председателя Псковской городской Думы Александра Гончаренко и депутата Псковской городской Думы по округу №10 Любови Николаевой, посетила территории улицы Западной, возле домов 15-17, прилегающей ко второму корпусу лицея №25 Псковского педагогического комплекса. Ранее улица находилась в запущенном состоянии, однако здесь был проведен ремонт дорожного покрытия, и локация приведена в надлежащий вид.
Стоянка у торгового центра «Гулливер»
Далее делегаты посетили аллею между торговым центром «Гулливер» и первым корпусом Псковского педагогического комплекса. Проект реконструкции вошел в число победителей конкурса «Формирование комфортной городской среды».
В рамках проекта планируется обновить дорожное покрытие и цветники, восстановить освещение и зоны отдыха, а также создать детскую площадку.
ППК и стадион
Прогуливаясь вдоль территории школы, участники встречи обсудили насущные вопросы учреждения: замену окон, которая все еще требуется, а также недавно отремонтированные спортивные залы. На данный момент необходимо заменить сиденья, стулья и кресла.
Глава города осмотрел прилегающий к территории стадион и отметил, что на его благоустройство также следует обратить внимание.
Улица Байкова
Последняя часть выезда коснулась междворовой территории на улице Байкова. Здесь, у домов №№11, 13 и 15, делегаты оценили качество ремонта дороги. Глава города сделал акцент на ее расширении: «Мы старались увеличить ширину тротуаров, потому что это камень преткновения на многих улицах. Старались сделать пошире».
Борис Елкин добавил, что часть обращений касается стыка между Псковским округом и городом Псковом. По его словам, людям сложно объяснить, что бюджеты муниципалитета и города разнятся.
Итоги
Подводя итог, Любовь Николаева отметила, что ремонт дорог в округе выполнен отлично, и выразила надежду, что работы на округе не остановится.
«Выезды в депутатские округа – это традиционное мероприятие, которое проводится ежегодно, чтобы определить болевые точки округа и подвести итоги положительных изменений. Сегодня мы прошли от улицы Западной, которая находилась в разрушенном состоянии, но наконец приведена в надлежащий вид. Там проведен замечательный ремонт, и мы надеемся, что еще очень долго эта улица будет радовать наших жителей. Далее мы посетили аллею между торговым центром "Гулливер" и первым корпусом ППК. Глава рассмотрел этот проект, одобрил его, и мы считаем, что со следующего года при выделении федеральных средств он начнет воплощаться в жизнь. Сейчас мы находимся в одном из проездов на улице Байкова, который был отремонтирован благодаря активному участию депутата по нашему округу Юрия Юрьевича Сорокина. В настоящее время он отремонтирован очень качественно. И мы очень надеемся, что все остальные территории, которые нуждаются в ремонте в нашем округе, также будут в таком же замечательном состоянии».
Вице-спикер Заксобрания Псковской области Юрий Сорокин прокомментировал итоги рабочего выезда на избирательный округ №10.
«Для меня этот округ родной, практически вся моя молодость прошла в этом районе. Здесь мой сын окончил школу и пошел в большую жизнь. Все знакомо и близко. Поэтому мне особенно приятно отмечать те позитивные изменения, которые произошли на территории округа за последние годы. Это и ремонт доворов и междворовых проездов, создание новых общественных пространств и установка спортобъектов. Мы эту работу по повышению комфорта проживания на территории – не завершаем, она будет продолжена в интересах наших граждан».
Завершая встречу, Борис Елкин также подвел итоги выезда и поделился планами на будущее.
Ситуация в округе меняется к лучшему с каждым годом - это подчеркнули все участники сегодняшней встречи. Конечно, есть над чем работать. Но главное — это желание депутата и городских властей, чтобы жизнь в округе становилась комфортнее с каждым днем.
Алена Балан
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