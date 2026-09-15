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Дороги, школы и стадион, который ждет своего часа: выезд Любови Николаевой в округ №10

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Особое внимание в округе №10 уделяется общеобразовательным учреждениям и подъездным путям к ним. И это неудивительно: депутат Псковской городской Думы по округу Любовь Николаева – директор средней общеобразовательной школы. О том, как преобразились дороги на улицах Западной и Байкова и какие планы благоустройства готовятся у торгового комплекса «Гулливер», – в репортаже Псковской Ленты Новостей.

Улица Западная

Делегация, состоящая из главы города Пскова Бориса Елкина, вице-спикера Законодательного Собрания Псковской области Юрия Сорокина, председателя Псковской городской Думы Александра Гончаренко и депутата Псковской городской Думы по округу №10 Любови Николаевой, посетила территории улицы Западной, возле домов 15-17, прилегающей ко второму корпусу лицея №25 Псковского педагогического комплекса. Ранее улица находилась в запущенном состоянии, однако здесь был проведен ремонт дорожного покрытия, и локация приведена в надлежащий вид.

«Здесь еще есть над чем поработать. Этот участок входит в масштабный проект реконструкции Западной улицы, с 2022 года он у нас. Мы его корректировали, добавили больше благоустройства в проект, и теперь самое главное – найти финансирование. Думаю, совместными усилиями мы этим займемся. Для округа этот сквер очень важен, горожане активно его используют, поэтому это надо поддерживать и помогать», – подчеркнул Борис Елкин.

«Улица, конечно, требует реконструкции. Не случайно она вошла в этот проект и шла как вторая очередь после Кузбасской Дивизии. Мы надеемся, что еще очень долго эта улица будет радовать наших жителей», – добавила Любовь Николаева.
 

Стоянка у торгового центра «Гулливер»

Далее делегаты посетили аллею между торговым центром «Гулливер» и первым корпусом Псковского педагогического комплекса. Проект реконструкции вошел в число победителей конкурса «Формирование комфортной городской среды».

«Очень важно, что победила территория, примыкающая к зданию 26 школы и торговому комплексу. Между этими двумя объектами есть прогулочная зона, так называемый променад, который требует усовершенствования. И очень приятно, что жители поддержали этот проект, и он победил. Планы большие. Будем исходить из тех лимитов, которые есть, но обязательно проведем диалог с людьми и депутатом по округу, сверим карты и посмотрим, какие первоочередные работы мы сможем выполнить, чтобы сделать эту территорию более уютной», – отметил Борис Елкин.
 

В рамках проекта планируется обновить дорожное покрытие и цветники, восстановить освещение и зоны отдыха, а также создать детскую площадку.

«Проект замечательный. Будем надеяться, что он действительно будет воплощен в жизнь», – добавила Любовь Николаева.

ППК и стадион

Прогуливаясь вдоль территории школы, участники встречи обсудили насущные вопросы учреждения: замену окон, которая все еще требуется, а также недавно отремонтированные спортивные залы. На данный момент необходимо заменить сиденья, стулья и кресла.

«На следующий год эти затраты уже запланированы в бюджете. Поэтому, думаю, в ближайшее время начнем заниматься конкурсными процедурами, чтобы реализовать все как можно быстрее», – добавил Борис Елкин.
 

Глава города осмотрел прилегающий к территории стадион и отметил, что на его благоустройство также следует обратить внимание. 

«Этот вопрос очень серьезный и финансово тяжелый, не побоюсь этого слова. Но недавно Михаил Юрьевич (Ведерников, губернатор – ред.) договорился с министром спорта о строительстве объектов разного плана на стадионах. Поэтому будем работать вместе с правительством области, чтобы привлекать средства, в том числе на наши общеобразовательные учреждения, и в целом развивать спортивную инфраструктуру города», – подчеркнул глава Пскова.

Улица Байкова

Последняя часть выезда коснулась междворовой территории на улице Байкова. Здесь, у домов №№11, 13 и 15, делегаты оценили качество ремонта дороги. Глава города сделал акцент на ее расширении: «Мы старались увеличить ширину тротуаров, потому что это камень преткновения на многих улицах. Старались сделать пошире».

 

Борис Елкин добавил, что часть обращений касается стыка между Псковским округом и городом Псковом. По его словам, людям сложно объяснить, что бюджеты муниципалитета и города разнятся.

Итоги

Подводя итог, Любовь Николаева отметила, что ремонт дорог в округе выполнен отлично, и выразила надежду, что работы на округе не остановится.

«Выезды в депутатские округа – это традиционное мероприятие, которое проводится ежегодно, чтобы определить болевые точки округа и подвести итоги положительных изменений. Сегодня мы прошли от улицы Западной, которая находилась в разрушенном состоянии, но наконец приведена в надлежащий вид. Там проведен замечательный ремонт, и мы надеемся, что еще очень долго эта улица будет радовать наших жителей. Далее мы посетили аллею между торговым центром "Гулливер" и первым корпусом ППК. Глава рассмотрел этот проект, одобрил его, и мы считаем, что со следующего года при выделении федеральных средств он начнет воплощаться в жизнь. Сейчас мы находимся в одном из проездов на улице Байкова, который был отремонтирован благодаря активному участию депутата по нашему округу Юрия Юрьевича Сорокина. В настоящее время он отремонтирован очень качественно. И мы очень надеемся, что все остальные территории, которые нуждаются в ремонте в нашем округе, также будут в таком же замечательном состоянии».

Вице-спикер Заксобрания Псковской области Юрий Сорокин прокомментировал итоги рабочего выезда на избирательный округ №10.

«Для меня этот округ родной, практически вся моя молодость прошла в этом районе. Здесь мой сын окончил школу и пошел в большую жизнь. Все знакомо и близко. Поэтому мне особенно приятно отмечать те позитивные изменения, которые произошли на территории округа за последние годы. Это и ремонт доворов и междворовых проездов, создание новых общественных пространств и установка спортобъектов. Мы эту работу по повышению комфорта проживания на территории – не завершаем, она будет продолжена в интересах наших граждан».

Завершая встречу, Борис Елкин также подвел итоги выезда и поделился планами на будущее. 

«Особый вопрос в округе стоит об общеобразовательных учреждениях. Может быть, и не случайно, ведь депутат по округу – директор средней общеобразовательной школы. Мы посетили 25 и 26 школы. Требуется стадион и многие другие вложения. По части стадиона будем прорабатывать и работать вместе с правительством области, чтобы привлекать средства, в том числе на наши общеобразовательные учреждения, и в целом развивать спортивную инфраструктуру города. Мы также посмотрели благоустройство микрорайона. Еще многое надо сделать. Хотелось бы, конечно, больше, но сейчас уже видим определенные результаты – сделаны межквартальные проезды на улице Байкова и на улице Западной. Не будем останавливаться на достигнутом, дальше развивать микрорайон, как и весь город».

Ситуация в округе меняется к лучшему с каждым годом - это подчеркнули все участники сегодняшней встречи. Конечно, есть над чем работать. Но главное — это желание депутата и городских властей, чтобы жизнь в округе становилась комфортнее с каждым днем.

Алена Балан

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Пресс-портреты

Сорокин Юрий Юрьевич

Сорокин Юрий Юрьевич

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов.

Николаева Любовь Алексеевна

Николаева Любовь Алексеевна

Депутат Псковской городской Думы по округу №10

Елкин Борис Андреевич

Елкин Борис Андреевич

Глава города Пскова

Гончаренко Александр Георгиевич

Гончаренко Александр Георгиевич

Председатель Псковской городской Думы седьмого созыва

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