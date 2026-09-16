Полистовский заповедник запускает проект «Торф — машина времени»

Полистовский заповедник приступил к реализации нового проекта «Торф — машина времени». Как отметила руководитель проекта Екатерина Васильева, в течение года в деревне Цевло Бежаницкого округа планируется создать уличную экспозицию, посвященную Полистовским болотам, торфу, истории торфоразработок и тому, как соседство с болотной системой на протяжении десятилетий влияло на жизнь местных жителей.

Фото предоставлено Екатериной Васильевой

Основная идея проекта — показать болото не только как природную экосистему, но и как важную часть истории и повседневной жизни территории. В экспозиции тема торфа будет рассмотрена сразу в нескольких масштабах: от глобальной роли ненарушенных торфяных болот в сдерживании процесса изменения климата до истории конкретной деревни и воспоминаний людей, живших рядом с местными торфоразработками.

Один из разделов будущей экспозиции расскажет о биологии и экологии верховых болот, их устройстве и роли в природных процессах. Отдельное внимание будет уделено торфяным пожарам: причинам их возникновения, мерам профилактики и правилам поведения на торфяниках.

Не менее важной частью проекта станет история деревни Цевло: в XX веке развитие населенного пункта было тесно связано с торфоразработками. Они меняли окружающий ландшафт, влияли на хозяйственную жизнь и облик деревни. Для экспозиции планируется собрать архивные материалы, краеведческие сведения и воспоминания местных жителей о работе торфопредприятия, инженерных сооружениях и жизни деревни в этот период. Таким образом, часть экспозиции станет своеобразным собранием устной истории деревни Цевло.

Новая площадка будет создана не только для жителей деревни, но и вместе с ними. Запланированы встречи, во время которых жители, сотрудники заповедника, представители местной власти и другие участники смогут обсудить содержание и устройство пространства. В дальнейшем цевельчан приглашают участвовать в сборе материалов, интервью, подготовке территории и планировании экспозиции.

«Цевло находится рядом с охраняемой территорией, а жизнь деревни исторически связана с использованием природных ресурсов. Одной из задач проекта станет расширение диалога между заповедником и местными жителями, повышение интереса к сохранению Полистовских болот и профилактика торфяных пожаров», —- поделилась Екатерина Васильева.

После завершения проекта экспозиция должна стать не только просветительским объектом, но и отправной точкой для существующих и будущих маршрутов по Цевлу и его окрестностям, в том числе нового маршрута «Озёрные летописи». В дальнейшем заповедник планирует развивать маршрут, связанный с историей местных торфоразработок.

Открытие экспозиции запланировано на 2027 год и должно стать частью фестиваля «РосянкаФЕСТ», который проходит в деревне Цевло. До официального открытия пространство планируется постепенно включать в экскурсионную и просветительскую работу.

Проект объединяет природоохранную, историческую и социальную темы. Его задача — показать, что история Полистовских болот и история людей, живущих рядом с ними, не существуют отдельно друг от друга. «Торф — машина времени» должен сохранить память о прошлом территории и одновременно рассказать о том, почему сохранение болот важно сегодня.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда природы.