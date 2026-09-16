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Срок приема заявок на конкурс «Лучшее летнее оформление» в Пскове продлен до 1 октября

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Срок приема заявок на конкурс «Лучшее летнее оформление» продлен до 1 октября. Как сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем канале в мессенджере Мах, данное решение было принято, потому что для красивого оформления пространства нужно время – не все успевают завершить украшение в прежние сроки.

Фотографии: Борис Елкин / Мах

«Хочется, чтобы каждый смог проявить свой творческий подход и внести вклад в уютную атмосферу летнего Пскова с помощью брендбука "Псковские каникулы"», — добавил Борис Елкин.

В конкурсе могут участвовать магазины, кафе, салоны красоты, нестационарные торговые объекты, школы, детские сады, спортивные и культурные учреждения, отели и многие другие. А для жителей города есть отдельная номинация – лучшее оформление окон, балконов и дворов.

Прислать заявки с фото- и видеоматериалами можно на электронную почту: konkurs@pskovadmin.ru.

Всю необходимую информацию можно найти на официальном сайте города. 

По вопросам использования брендбука и другим деталям можно обратиться по телефонам: +7 (8112) 29‑10‑67 и +7 (8112) 29‑10‑71.

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Елкин Борис Андреевич

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