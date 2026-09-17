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Сбер выступил ключевым партнёром финала Чемпионата высоких технологий в Великом Новгороде

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Сбер — ключевой партнёр и соорганизатор финала Чемпионата высоких технологий (ЧВТ) в Великом Новгороде. Впервые чемпионат проходит в отраслевом формате, посвящённом транспортной сфере. В течение четырёх дней на площадках Инновационного научно-технологического центра «Интеллектуальная электроника — Валдай» и кампуса «Школы 21» Сбер представляет образовательную, соревновательную и деловую программы, объединённые темой — технологической трансформации транспорта, сообщили в банке.

Фотографии: пресс-служба Сбера

Центральный элемент образовательной части — собственная соревновательная компетенция Сбера «Аналитик транспортных данных», разработанная специально для ЧВТ-2026. Соревнования проходят в Лаборатории искусственного интеллекта новгородского кампуса школы цифровых технологий от Сбера «Школы 21». Участники финала решают прикладные задачи по оптимизации логистических цепочек, повышению эффективности грузоперевозок и анализу пассажиропотоков. Погрузиться в работу с компьютерным зрением, нейронными сетями и машинным обучением помогают современные вычислительные мощности инфраструктуры «Школы 21».

Параллельно в кампусе «Школы 21» работает профориентационная зона — главная точка притяжения молодёжи. Гости знакомятся с принципами роевого интеллекта и тестируют навыки пилотирования на гоночном треке. Здесь же представлены беспилотный автомобиль «Айкар», робот-собака нового поколения Unitree Go 2 и учебно-методический комплекс Геоскан «Пионер».

 

Кульминация образовательного трека — выставка проектов новгородских лицеистов «Транспорт будущего: 2056». На ней представлены десять детальных прогнозов развития транспортных систем на тридцатилетний горизонт. Работы — реалистичные постеры с транспортом будущего — созданы командами лицеистов с применением ИИ-инструментов промышленного дизайна.

Пространство Сбера в холле корпуса ИНТЦ «Валдай» объединяет демонстрацию передовых ИТ-решений и интерактивные форматы. На стенде мультимодальный медицинский ИИ-ассистент ГигаДок всего за 15 секунд определяет до 20 ключевых показателей состояния здоровья посетителя по видео лица, включая уровень стресса, артериальное давление, индекс массы тела и риск метаболических заболеваний, и ведёт диалог через цифрового аватара врача. Также здесь можно создать уникальные музыкальные композиции с помощью модели «СимФормер», пройти квизы от «Школы 21» и сделать фото в зоне «Гига-селфи».

Деловая повестка с участием экспертов компании охватывает ключевые темы трансформации отрасли. В рамках круглых столов обсуждаются технологичные решения и транспортный финтех, а фокусом программы выступают панельная дискуссия «Человек и искусственный интеллект в контуре управления: новая парадигма для транспортной отрасли» и пленарное заседание «Профессионалы: кадровый потенциал новой эпохи».

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