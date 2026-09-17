Можно ли работать в отпуске по совместительству, ответили в Псковском облсовпрофе

Можно ли во время отпуска по основному месту работы трудиться по совместительству или по договору ГПХ? Ситуация знакомая многим: вы ушли в ежегодный оплачиваемый отпуск, но по совместительству (внутреннему или внешнему) работы много — или появился интересный проект по договору ГПХ. Можно ли совместить? На эти и другие вопросы ответила главный правовой инспектор труда Псковского областного совета профсоюзов Ирина Лебедева.

- Работа по совместительству во время отпуска - возможна?

- Да, возможна. Совместительство — это выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время (ч. 1 ст. 282 ТК РФ). Ключевой момент: ежегодный отпуск — это время, когда работник свободен от исполнения трудовых обязанностей по основной работе (ст. 106–107 ТК РФ). А значит, это время можно использовать для работы по совместительству.

- То есть закон это не запрещает?

- Позиция Роструда последовательно подтверждает: законодательством не запрещается работа по совместительству во время отпуска по основному месту работы — при условии соблюдения режима рабочего времени. Но есть важные условия. Работа по совместительству должна быть не более 4 часов в день (ч. 1 ст. 284 ТК РФ), в месяц — не более половины месячной нормы рабочего времени. В день, когда по основной работе вы свободны, можно работать полный день

- Есть ли исключения?

- Запрещено, если основная работа и совместительство — во вредных/опасных условиях труда (ст. 282 ТК РФ)

- А как же ст. 286 ТК РФ?

- Там сказано, что отпуск совместителю предоставляется одновременно с отпуском по основной работе. Однако, по разъяснениям Роструда, это право совместителя, а не обязанность. Работник сам решает: взять отпуск на работе по совместительству одновременно с основным или использовать эти отпуска отдельно. Привлекать к дисциплинарной ответственности за то, что работник не ушёл в отпуск по совместительству одновременно с основным, — неправомерно.

- Еще такой вопрос. Можно ли работать по договору ГПХ во время отпуска?

- Можно. Гражданско-правовой договор (подряда, возмездного оказания услуг) — это не трудовая деятельность. Вы — исполнитель, а не работник. Вы не подчиняетесь правилам внутреннего трудового распорядка, сами организуете своё время. Ежегодный отпуск — ваше личное время (ст. 106 ТК РФ). Никакого запрета на заключение и исполнение договоров ГПХ в этот период закон не содержит.

- Должны же быть какие-нибудь риски?

- Есть риск переквалификации. Если договор ГПХ будет содержать признаки трудовых отношений (систематические выплаты, подчинение графику, обеспечение материалами от заказчика, вхождение в штат) — трудинспекция или суд могут переквалифицировать его в трудовой договор (ст. 11 ТК РФ). В этом случае на такие отношения распространятся все нормы трудового права, и работа во время отпуска может быть признана нарушением.

- Давайте тогда подытожим, что важно запомнить трудящемуся?

- Работник в отпуске вправе работать по совместительству — это его законное право. Внутреннее совместительство в отпуске — работодатель может оформить сотрудника по внутреннему совместительству даже в период его отпуска (разъяснения Роструда). ГПХ в отпуске — допустимо, но важно, чтобы договор был реальным ГПХ, а не замаскированным трудовым. Незаконно привлекать к работе по основной должности в период отпуска — отпуск нельзя прервать без согласия работника (ст. 125 ТК РФ)

- А по графикам работы?

- По совместительству — допустимо, соблюдая лимит рабочего времени (не более 4 часов в день, не более половины нормы в месяц). Условия труда по обеим должностям не являются одновременно вредными/опасными. По договору ГПХ — можно, без ограничений, но осторожно — чтобы не переквалифицировали в трудовые отношения. Принуждать к отпуску на работе по совместительству или наказывать за работу в отпуске — нельзя. Если работодатель и работник согласны — нарушением это не будет.

Собираетесь работать в отпуске по совместительству — обязательно оформите всё письменно — заключите трудовой договор. И помните! Отдых — это ваше право, не забывайте про него!

По материалам Псковского облсовпрофа