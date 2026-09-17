Заведующего гинекологическим отделением областной больницы поблагодарила пациентка

Благодарность хирургу Сергею Ильяшенко и его команде передали пациенты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской областной клинической больнице.

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«Ильяшенко С. А. является гениальным врачом. Высоким профессионалом своего дела. Человеком с большой буквы. Мне он провел сложнейшую операцию, каждый день он помогает десяткам женщин. Кроме этого, он организовал в своем коллективе работу на высочайшем уровне. Каждый человек знает четко свою работу. В отделении царит доброта. Любовь и внимание к пациентам. Сам заведующий отделением неоднократно, даже после пятичасовых операций вечером приходит к больным, разговаривает, утешает, помогает. В его команде все врачи, медсестры, санитарки такие, как он, — внимательные, добрые, грамотные. Ильяшенко С. А.— гордость нашей страны», — отметила с своей благодарности пациентка Марианна Крылова.