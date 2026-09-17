Глава Новосокольнического округа и депутат ЗакСа обсудили с военизированной охраной тарифы ЖКХ и ремонт дорог

Депутат Законодательного Собрания Псковской области Андрей Козлов и глава Новосокольнического округа Виктор Новиков зафиксировали обращения коллектива военизированной охраны округа по вопросам тарифов ЖКХ, ремонта дорог и доступности медицины. Об этом сообщил Андрей Козлов на своей странице в сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: страница Андрея Козлова в сети «ВКонтакте»

По словам Андрея Козлова, в ходе разговора собеседники разобрали целый ряд важных проблем. Особое внимание они уделили ситуации с тарифами ЖКХ и развитию инфраструктуры. Также участники встречи поговорили о качестве и доступности медицинского обслуживания в муниципалитете.

Депутат отметил, что коллеги не оставили без внимания реализацию программы переселения граждан из аварийного жилья и ремонт дорог. «В частности, затронули тему приведения в порядок дорожного полотна через Мишково до федеральной трассы, а также неудовлетворительное состояние покрытия на территории у Сбербанка», — уточнил Андрей Козлов.

Политик заверил, что они зафиксировали абсолютно все прозвучавшие вопросы и обращения граждан. «Благодарю коллектив за открытый, конструктивный диалог и неравнодушие к судьбе родного края. Только сообща мы сможем добиться реальных изменений!» — заявил он.