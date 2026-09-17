 
Общество

Россиян предупреждают о схеме мошенничества с предвыборным опросом

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Мошенники предлагают россиянам пройти якобы предвыборный опрос за приз, а для регистрации на сайте просят авторизоваться через Telegram, что грозит кражей данных пользователя, рассказали в IT-компании F6.

Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва состоятся в сентябре. Голосование пройдет с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.

«Аналитики F6 в преддверии выборов зафиксировали появление фальшивых сайтов предвыборной тематики. Один из таких сайтов создан от имени несуществующей организации "Независимый центр социальных исследований" и предлагает пройти "независимый анонимный опрос". Пользователям обещают, что "каждый участник может выиграть приз», - говорится в сообщении.

Отмечается, что при переходе на сайт пользователя просят авторизоваться через Telegram, для этого – указать имя и номер телефона, привязанного к аккаунту мессенджера, а затем нажать кнопку «Получить код». Однако после ввода данных ничего не происходит: на сайте отображается сообщение, что при отправке кода произошла ошибка.

Специалисты F6 указывают две вероятных причины такого поведения сайта: это может быть техническая ошибка мошенников, которые планировали с помощью сайта воровать учетные записи пользователей Telegram, либо злоумышленники таким образом собирают данные посетителей для использования в других киберпреступных схемах.

В компании уточнили, что опасные сайты зарегистрированы в доменных зонах .help и .me, в их названиях используют слова vybory и izbiratelnaya-komissiya. Первый сайт создан 3 сентября 2026 года, второй – 15 сентября. Вскоре после обнаружения этих сайтов доступ к ним на территории России был заблокирован, пишет РИА Новости

Аналитики F6 не исключают, что злоумышленники могут создать новые домены для размещения таких опасных сайтов.

«Для защиты от подобных сайтов-фальшивок специалисты рекомендуют не переходить по ссылкам из недоверенных источников, обращать внимание на домены используемых сайтов и проверять их через whois-сервисы, а также не указывать личные данные, телефоны и коды на сомнительных ресурсах», - предупредили в компании. 
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