Юрист дала рекомендации по защите авторского права 

В России авторское право возникает автоматически, регистрировать произведение для этого не нужно. Но есть важный нюанс: если возникнет спор, автору ещё нужно будет доказать, что произведение действительно создано им и что его права нарушили, пояснила юрист, эксперт аналитического центра университета «Синергия» Дарья Морскова.
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При этом, как отметила эксперт, закон защищает не саму идею, а её конкретное воплощение. Например, нельзя запретить кому-то использовать идею шоу или приложения, но можно защищать созданный сценарий, дизайн, код, фотографии, видео и другие результаты творчества.
Как подчёркивает юрист, главная ошибка авторов и бизнеса – вспоминать о защите уже после того, как что-то украли. Гораздо проще заранее правильно оформить права и сохранить доказательства, пишет RuNews24.ru.