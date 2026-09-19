Юрист дала рекомендации по защите авторского права 

В России авторское право возникает автоматически, регистрировать произведение для этого не нужно. Но есть важный нюанс: если возникнет спор, автору ещё нужно будет доказать, что произведение действительно создано им и что его права нарушили, пояснила юрист, эксперт аналитического центра университета «Синергия» Дарья Морскова.

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При этом, как отметила эксперт, закон защищает не саму идею, а её конкретное воплощение. Например, нельзя запретить кому-то использовать идею шоу или приложения, но можно защищать созданный сценарий, дизайн, код, фотографии, видео и другие результаты творчества.

«Поэтому главное правило – фиксировать всё заранее. Сохранять исходники, переписку, версии файлов, технические задания и другие материалы, по которым можно установить автора и дату создания. Если нарушение уже произошло, важно сначала зафиксировать его: например, сделать нотариальный осмотр сайта или контрольную закупку. Отдельно стоит защищать бренд. Если название или логотип важны для бизнеса, лучше зарегистрировать их как товарный знак. Тогда при незаконном использовании можно требовать прекратить нарушение и взыскать компенсацию. Если речь идёт о коде, его тоже можно дополнительно запатентовать», — объяснила Дарья Морскова.

Как подчёркивает юрист, главная ошибка авторов и бизнеса – вспоминать о защите уже после того, как что-то украли. Гораздо проще заранее правильно оформить права и сохранить доказательства, пишет RuNews24.ru.