Млечный Путь и яркий метеор запечатлели в Изборске

Млечный Путь и яркий метеор рядом со звездой Вега запечатлели над Труворовом Городищем в Изборске 17 сентября. Снимки опубликованы в группе «АстроПсков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Петр Митрофанов / «АстроПсков»

«Ожидавшееся вблизи полуночи полярное сияние не состоялось, индекс kp только снизился к этом времени, и никаких признаков сияния даже у горизонта заметно не было. Также в этот вечер снимал комплекс туманностей «Рыбачья сеть» и «Ведьмина метла» на объектив с фокусом 200мм в созвездии Лебедя, но погода позволила накопить лишь 45 минут сигнала», - рассказал астрофотограф Петр Митрофанов.

По его словам, повезло в другом - в 22:50 в кадр попал яркий метеор, пролетевший рядом со звездой Вега.