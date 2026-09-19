Стали известны регионы с самыми высокооплачиваемыми подработками

Сахалинская область, Якутия и Республика Алтай вошли в число регионов России с наиболее высокими выплатами за подработку в январе-августе 2026 года. Об этом 19 сентября рассказали аналитики «Авито Подработки».

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«Сахалинская область стала лидером по размеру предлагаемых вознаграждений за подработку: в январе-августе 2026 года исполнителям здесь предлагали в среднем 6876 рублей за смену (+11% год к году). Здесь на самые высокие средние предлагаемые вознаграждения могли рассчитывать водители и курьеры: им предлагали около 6998 рублей за смену», — говорится в исследовании.

Старший директор «Авито Подработки» Дмитрий Королев отметил, что разница в размере выплат за подработку в регионах во многом связана с особенностями местных рынков и структурой спроса на исполнителей.

По словам эксперта, более высокие вознаграждения за транспортные и логистические задачи могут быть обусловлены спецификой смен и требованиями к исполнителям, пишут РИА Новости.