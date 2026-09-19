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Психолог дала рекомендации родителям, чьи дети попали под влияние мошенников

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Ребенка, который попал под влияние мошенников, не стоит ругать, вместо этого необходимо прекратить его контакт со злоумышленниками, сохранить переписки, а также заблокировать банковские карты и поменять пароли от важных ресурсов, рассказала кандидат психологических наук, клинический психолог Светлана Колобова.

«Родителям, чей ребенок попал под влияние мошенников, не стоит на него ругаться, иначе он замкнется. Необходимо понять, что уже произошло и что еще можно остановить - выяснить, кто написал, что обещал и чем запугал. А также узнать, что ребенок уже успел отправить - например, деньги, фотографии, коды, документы или личную информацию», - сказала Колобова.

Затем родителям необходимо заблокировать карты, поменять пароли и сохранить переписку, а также прекратить любой контакт ребенка с мошенником, пишут РИА Новости.

«Когда ситуация уже под контролем, стоит обязательно разобрать вместе с ребенком, на что именно он попался: страх, обещание денег, интерес, желание понравиться или авторитет взрослого. Необходимо выяснить, почему именно эта схема сработала», - заключила Колобова.

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