Минпросвещения увеличило минимальную нагрузку на старшеклассников

Минпросвещения изменило минимальную учебную нагрузку на школьников 10-11-х классов, следует из документа ведомства. Сейчас количество занятий за два года на одного обучающегося составляет не менее 2170 и не более 2516 часов.

С 1 сентября 2027-го объем учебной нагрузки будет составлять не меньше 2 312 и не больше 2 516 часов. Таким образом он не будет превышать 37 часов в неделю в каждом классе.

В августе Минпросвещения определило нормы учебной нагрузки на первоклассников. В сентябре-октябре у них должно быть не более трех уроков в день продолжительностью по 35 минут, а в ноябре-декабре количество занятий можно увеличить до четырех, пишут РИА Новости.