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Суд запретил эксплуатацию моторного судна «Касатка» до получения лицензии

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Псковский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску транспортного прокурора o признании деятельности по перевозке пассажиров c использованием маломерного моторного судна в коммерческих целях при отсутствии лицензии незаконной, запрете эксплуатации маломерного судна в коммерческих целях и передаче судна для эксплуатации в коммерческих целях другим лицам до получения лицензии. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В ходе рассмотрения дела судом установлено, что ответчик на принадлежащем ему маломерном моторном судне марки «Касатка» на постоянной основе без лицензии осуществлял коммерческие перевозки пассажиров за денежное вознаграждение, с целью систематического получения прибыли.

Ранее постановлением мирового судьи ответчика признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии), и ему назначили наказание в виде административного штрафа в размере 25 000 рублей.

Оценив представленные доказательства, суд пришел к выводу, что осуществляемая ответчиком деятельность по перевозке пассажиров в коммерческих целях на принадлежащем ему маломерном моторном судне является незаконной и требует пресечения, поскольку подвергает опасности неопределенный круг лиц, нарушает права и законные интересы граждан.

Кроме того, отсутствие договора страхования гражданской ответственности перевозчика лишает пассажиров какой-либо гарантии возмещения вреда, причиненного их жизни, здоровью или имуществу в результате возможного происшествия на воде.

Иск удовлетворен. Решение не вступило в законную силу.

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