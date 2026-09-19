Губернатор обсудил работу по приведению в порядок внешнего облика муниципалитетов

Реализацию мероприятий по приведению вывесок и информационных конструкций в соответствие с требованиями правил благоустройства и дизайн-кодом оценил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Этой теме посвящена рабочая встреча главы региона с начальником управления муниципального развития правительства региона Еленой Тимашовой и главным архитектором области — начальником управления архитектуры и градостроительства Правительства региона Евгением Шапкиным. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

«Я поручал проверить, как организована работа в муниципалитетах по приведению к единому дизайн-коду вывесок. В поездках по районам вижу, что в большинстве муниципалитетов с задачей справились. Убран старый визуальный шум и новый не появляется, это заметно. У глав этот вопрос на контроле», — отметил Михаил Ведерников и спросил, в каких муниципалитетах эта работа выстроена должным образом, а где есть замечания.

Подробный доклад о работе муниципалитетов в этом направлении сделала Елена Тимашова. Специалистами Управления архитектуры и градостроительства совместно с Управлением муниципального развития Правительства Псковской области проведен выездной мониторинг внешнего облика вывесок, баннеров, информационных конструкций, расположенных в муниципалитетах области. По итогам мониторинга надлежащее состояние вывесок и информационных конструкций отмечено в Великолукском, Невельском, Красногородском, Усвятском, Плюсском, Куньинском и Новосокольническом муниципальных округах.

«Молодцы», — прокомментировал Михаил Ведерников.

Меньше всего вывесок, требующих приведения в соответствие с дизайн-кодом, было выявлено в Пыталовском, Новоржевском и Псковском муниципальных округах. Начальник Управления муниципального развития также отметила Глав округов, которые оперативно устраняли в ходе рейдов выявленные несоответствия. Это Островский, Локнянский, Порховский, Бежаницкий и Палкинский муниципальные округа. На сегодняшний день все спорные моменты решены.

В Опочецком, Струго-Красненском, Дедовичском и Печорском муниципальных округах также оперативно устранено большое количество недочетов, остался ряд вывесок, требующих замены. Они уже находятся в работе.

Отдельно Елена Тимашова отметила Гдовский муниципальный округ: «Глава муниципалитета отлично справилась с устранением визуального шума в центре, вместе с тем, необходимо привести в порядок и другие территории муниципалитета».

Вместе с тем по итогам мониторинга большое количество вывесок, которые не соответствуют дизайн-коду, выявлено в Себежском, Пустошкинском, Пушкиногорском и Дновском муниципальных округах. В Великих Луках особого внимания заслуживают информационные баннеры. «Это действительно проблемный вопрос. Большинство таких конструкций согласованы Администрацией, но ряд из них находится в неопрятном состоянии. Администрации города рекомендовано еженедельно отслеживать состояние информационных и рекламных конструкций», — проинформировала Елена Тимашова.

Евгений Шапкин, в свою очередь, также обратил внимание на необходимость контроля за актуальностью баннеров и других информационных конструкций, размещенных в муниципалитетах, и их состоянием. В ходе выезда специалисты выявляли информационные баннеры, посвященные праздничным датам или приуроченные к другим тематическим дням, актуальность которых давно истекла. Главам рекомендовано контролировать такие случаи, своевременно демонтировать баннеры с устаревшей информацией. В случае, когда плакат размещается для постоянного информирования жителей, следить за состоянием и баннера, и самой конструкции.

«Вы со своей стороны тоже контролируйте эти моменты. Работа важная. В ближайшее время сделаем еще один контрольный срез, отметим лучшие и отстающие муниципалитеты», — сказал Михаил Ведерников по итогам встречи. Губернатор также предложил провести семинар-совещание для Глав и профильных муниципальных специалистов на тему дизайн-кода вывесок.