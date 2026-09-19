Врач поделилась советами для поддержания иммунитета осенью

Здоровый сон не менее семи часов в день, спорт и минимальный стресс помогут поддержать иммунитет осенью, рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

«Чтобы поддержать иммунитет осенью, достаточно выстроить базовый здоровый режим - спать не менее семи-восьми часов в день, заниматься спортом и минимизировать стресс», - сказал Умнов.

Он также отметил, что при сонливости в середине дня лучше подремать 20-30 минут, чтобы быть более энергичным оставшуюся часть дня. Помимо этого, необходимо добавить в свою жизнь физическую активность: ходьбу, плавание, подъемы и спуски по этажам, так как это поможет прокачивать кровь внутри организма. Также по мнению Умнова, важно контролировать стресс и не реагировать испугом или раздражением на несущественные мелочи.

«Обязательно включайте (в рацион) овощи и фрукты: тыкву, морковь, ягоды вроде смородины или облепихи, а также источники белка: мясо, рыба, птица, творог, бобовые, и конечно же продукты с полезными жирами: орехи, жирную рыбу, которая даст омега-3 и витамин D. Полезны для организма и пробиотики - кефир, натуральный йогурт, квашеная капуста - они хорошо поддерживают здоровую микрофлору кишечника, от которой во многом зависит иммунный ответ», - добавил врач.

Специалист также указал, что начинать закаляться важно постепенно, начиная с минутных воздушных ванн или умывания прохладной водой, только при хорошем самочувствии, пишет «Газета.ru».