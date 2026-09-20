О вреде кислых напитков для зубов рассказал стоматолог

Кислые продукты и напитки провоцируют процесс вымывания кальция и фосфатов из структуры эмали, делая зубы чувствительными, рассказала главный врач стоматологического отделения «АО Медицина» Алина Дмитрова.

Изображение сгенерировано нейросетью

«Когда вы употребляете кислые продукты или напитки (цитрусовые, газированные напитки, вино, томаты и другое), содержащиеся в них кислоты снижают pH во рту. Если уровень pH падает ниже критического значения (примерно 5,5), начинается растворение минеральных компонентов эмали - кристаллов гидроксиапатита», - сказала она.

Дмитрова подчеркнула, что этот процесс называется эрозией и приводит к истончению, размягчению эмали, повышению чувствительности зубов и их преждевременному старению. Кроме того, со временем под воздействием кислотный напитков и пищи эмаль становится менее прочной и истончается.

По словам доктора, особенно уязвимыми становятся участки, где эмаль изначально тоньше. Именно там могут формироваться клиновидные дефекты - повреждения у основания зуба рядом с десной, в результате дентинные канальцы оказываются ближе к поверхности и зуб начинает резко реагировать не только на холодную пищу, но иногда даже на поток холодного воздуха, пишет РИА Новости.