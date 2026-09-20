О вреде кислых напитков для зубов рассказал стоматолог

Кислые продукты и напитки провоцируют процесс вымывания кальция и фосфатов из структуры эмали, делая зубы чувствительными, рассказала главный врач стоматологического отделения «АО Медицина» Алина Дмитрова.
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Дмитрова подчеркнула, что этот процесс называется эрозией и приводит к истончению, размягчению эмали, повышению чувствительности зубов и их преждевременному старению. Кроме того, со временем под воздействием кислотный напитков и пищи эмаль становится менее прочной и истончается.
По словам доктора, особенно уязвимыми становятся участки, где эмаль изначально тоньше. Именно там могут формироваться клиновидные дефекты - повреждения у основания зуба рядом с десной, в результате дентинные канальцы оказываются ближе к поверхности и зуб начинает резко реагировать не только на холодную пищу, но иногда даже на поток холодного воздуха, пишет РИА Новости.