День работников леса и Всемирный день чистоты отмечают сегодня

День работников леса, Всемирный день чистоты и День рекрутера в России отмечают сегодня, 20 сентября.

День работников леса

Ежегодно в третье воскресенье сентября свой профессиональный праздник отмечают специалисты, защищающие и приумножающие лесные богатства нашей страны. Корни даты уходят в 1966 год, когда был принят указ Президиума Верховного Совета СССР об учреждении «Дня работников леса и лесоперерабатывающей промышленности».

Всемирный день чистоты

Впервые этот молодой праздник прошел по инициативе международного движения Let's Do It! в 2018 году. Идею подхватили в разных странах, она трансформировалась в экологическое движение. С 2024 года праздник включен в официальный календарь ООН. Главная цель акции — объединить людей ради заботы о природе и окружающей среде. В этот день волонтеры убирают парки, леса, берега рек и морей, а также сортируют отходы.

В этом году праздник пройдет под лозунгом «От чистых тарелок к чистым городам». Экологи призывают сократить количество пищевых отходов, которые создают большую нагрузку на мусороперерабатывающую систему. В разных регионах России в честь праздника пройдут субботники.

День рекрутера в России

Сегодня также поздравления с профессиональным праздником принимают отечественные рекрутеры — охотники за ценными кадрами для компаний. История этой неофициальной даты началась в 2001 году с инициативы ряда кадровых агентств России, Белоруссии и еще нескольких стран СНГ. Праздник быстро обрел популярность. Профессиональные сообщества стали проводить 20 сентября семинары, круглые столы и конференции, посвященные ситуации на рынке труда, нюансам законодательства в этой сфере, пишет «Газета.ru».