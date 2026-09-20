Медаль «Родина Знамени Победы» будут вручать в Псковской области за сохранение исторической памяти

На заседании Геральдического совета Псковской области обсудили региональную памятную медаль «Родина Знамени Победы». Как сообщили в правительстве региона, губернатор Михаил Ведерников поручил разработать единый порядок вручения медали с четким определением категорий получателей.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Данная медаль призвана поощрять граждан и организации за заслуги в сохранении исторической памяти, патриотическом воспитании, а также в увековечении подвига советского народа в Великой Отечественной войне, рассказали в пресс-службе правительства.

Также участники заседания Геральдического совета Псковской области рассмотрели подготовленные методические рекомендации и памятки, регламентирующие порядок использования государственного флага Российской Федерации, флага Псковской области и копии Знамени Победы.

Помимо этого, в ходе заседания утверждены эскизы двух региональных наград.