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В жюри кастинга «Мисс и Миссис Псков-2026» вошли победительницы конкурсов

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Оценивать претенденток фестиваля «Мисс и Миссис Псков-2026» будут победительницы и вице-победительницы конкурсов «Миссис Россия», «Миссис Северо-Запад» и «Мисс Псковская область», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

В жюри кастинга вошли:

  • Марина Тращенкова – руководитель бьюти-направления фестиваля «Мисс/Миссис Псков»
  • Алина Жолобова – Мисс Псковская область-2025
  • Мила Хохлова – Миссис Топ-Модель
  • Анастасия Гулина – 2-я Вице-Миссис Псков-2025, абсолютная королева 15 сезона
  • Сабина Павликова – 1- я Вице Миссис Россия-2025, 1-я Вице-Миссис Псков-2024
  • Наталья Мерелайне – Миссис зрительских симпатий Миссис Россия-2022, Миссис Псков-2021
  • Кристина Гончарова - Миссис Псков-2022, Мисс королевских симпатий Миссис Россия-2023
  • Анастасия Сичкаренко – Миссис Достояние России конкурса Миссис Россия
  • Анна Шефер – 11-я Вице Миссис Россия-2026, Миссис Псков-2025.
  • Светлана Шумейко - обладательница титула Grandma Planet на конкурсе Grandma Universe в Софии-2020
  • Кристина Разумович - Миссис «Душа России», 1-я Вице-Миссис Северо-Запад-2024
  • Евгения Морозова – 1-я Миссис Россия-2024, Миссис Псков-2023
  • Алина Гончарова - Миссис Северо-Запад curve-2025
  • Анна Михайлова - Бизнес Леди России-2025, 2-я Вице-Миссис Северо-Запад-2025
  • Екатерина Тутова - Мисс Псковская область-2024
  • Лариса Сергеева - Миссис Королевских симпатий 2025 конкурса Миссис Россия
  • Николай Королев – директор конкурса «Мисс/Миссис Псков», член оргкомитета федеральных проектов «Миссис Россия» и «Миссис Москва»
 

Главный приз конкурса в этом году - сертификат на 100 000 рублей.

Кастинг состоится 20 сентября в конференц-зале отеля «Двор Подзновева» (главный корпус) по адресу: улица Некрасова, 3В. Начало кастинга в 16.00. Все желающие могут посетить кастинг как зрители. Вход свободный.

Заявки на участие в фестивале девушки и женщины еще могут подать в официальных пабликах проекта «Мисс и Миссис Псков-2026» в сети «ВКонтакте».  

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