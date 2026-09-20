В жюри кастинга «Мисс и Миссис Псков-2026» вошли победительницы конкурсов

Оценивать претенденток фестиваля «Мисс и Миссис Псков-2026» будут победительницы и вице-победительницы конкурсов «Миссис Россия», «Миссис Северо-Запад» и «Мисс Псковская область», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

В жюри кастинга вошли:

Марина Тращенкова – руководитель бьюти-направления фестиваля «Мисс/Миссис Псков»

Алина Жолобова – Мисс Псковская область-2025

Мила Хохлова – Миссис Топ-Модель

Анастасия Гулина – 2-я Вице-Миссис Псков-2025, абсолютная королева 15 сезона

Сабина Павликова – 1- я Вице Миссис Россия-2025, 1-я Вице-Миссис Псков-2024

Наталья Мерелайне – Миссис зрительских симпатий Миссис Россия-2022, Миссис Псков-2021

Кристина Гончарова - Миссис Псков-2022, Мисс королевских симпатий Миссис Россия-2023

Анастасия Сичкаренко – Миссис Достояние России конкурса Миссис Россия

Анна Шефер – 11-я Вице Миссис Россия-2026, Миссис Псков-2025.

Светлана Шумейко - обладательница титула Grandma Planet на конкурсе Grandma Universe в Софии-2020

Кристина Разумович - Миссис «Душа России», 1-я Вице-Миссис Северо-Запад-2024

Евгения Морозова – 1-я Миссис Россия-2024, Миссис Псков-2023

Алина Гончарова - Миссис Северо-Запад curve-2025

Анна Михайлова - Бизнес Леди России-2025, 2-я Вице-Миссис Северо-Запад-2025

Екатерина Тутова - Мисс Псковская область-2024

Лариса Сергеева - Миссис Королевских симпатий 2025 конкурса Миссис Россия

Николай Королев – директор конкурса «Мисс/Миссис Псков», член оргкомитета федеральных проектов «Миссис Россия» и «Миссис Москва»

Главный приз конкурса в этом году - сертификат на 100 000 рублей.

Кастинг состоится 20 сентября в конференц-зале отеля «Двор Подзновева» (главный корпус) по адресу: улица Некрасова, 3В. Начало кастинга в 16.00. Все желающие могут посетить кастинг как зрители. Вход свободный.

Заявки на участие в фестивале девушки и женщины еще могут подать в официальных пабликах проекта «Мисс и Миссис Псков-2026» в сети «ВКонтакте».