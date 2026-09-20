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Продолжается розыск детей из Великих Лук, пропавших в 2007 году

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МВД России объявлено вознаграждение за значимую помощь в раскрытии похищения несовершеннолетних, совершенного в 2007 году, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

Фото: УМВД России по Псковской области

Сотрудниками ГУУР МВД России и управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области во взаимодействии со следственными органами ведется работа по раскрытию тяжкого преступления в отношении несовершеннолетних. Как сообщалось ранее, в городе Великие Луки Псковской области 29 января 2007 года неизвестным были похищены десятилетние школьники Павел Матросов и Валентина Корик.  

МВД России гарантирует вознаграждение в размере двух миллионов рублей за значимую помощь в раскрытии этого резонансного преступления.

Звонки граждан, которые располагают информацией, связанной с данным похищением, в полиции готовы принять круглосуточно, в том числе на условиях полной конфиденциальности.

Обращаться можно по следующим телефонным номерам: (8112) 59-20-62, 8 (8112) 59-22-33, 8 (495) 031-72-14, а также 02 (со стационарного телефона), 102 или 112 (с мобильного телефона).

МВД России гарантирует вознаграждение в размере двух миллионов рублей за значимую помощь в раскрытии этого преступления. 

В ходе расследования уголовного дела допрошено более 2 000 человек, проведено 43 осмотра мест происшествия, 80 выемок и обысков, 104 осмотра предметов и документов, 274 опознания по фотографиям, назначено и проведено 144 судебных экспертизы. 

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