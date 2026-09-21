Собака бывает кусачей

Нападение собак на людей — пока еще не до конца решённая проблема в Псковской области. Причём опасность исходит не только от бродячих стай: кусают и домашние питомцы. Если у собаки есть владелец, отвечать должен он; если животное безнадзорное — спрос с органа местного самоуправления, обязанного организовывать мероприятия по контролю за такими животными. Очередной тому пример — решение Островского городского суда: он постановил компенсировать моральный вред несовершеннолетнему, пострадавшему от нападения бродячей собаки. Деньги выплатит муниципалитет. Ранее суды Псковской области уже рассматривали аналогичные дела.

Псковская Лента Новостей узнала подробности дела, изучила судебную практику, а также выяснила, как в регионе организована работа по контролю за численностью бездомных собак.

От 5 до 150 тысяч

Инцидент случился в мае этого года в Острове. 10-летний мальчик направлялся в школу, когда на него напала собака. Ребёнок был госпитализирован в Островскую межрайонную больницу с раной голени. Ему было назначено лечение и пришлось пройти курс вакцинации от бешенства. На ноге остались следы, но хуже всего — происшествие стало причиной психологической травмы, школьник теперь панически боится собак.

Суд прямо связал травму ребёнка с бездействием чиновников: согласно законодательству, следить за численностью бродячих животных обязана администрация округа. В итоге с органа местного самоуправления взыскали компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей в пользу пострадавшего.

Удовлетворил Островский суд и иск местной жительницы, осенью прошлого года пострадавшей от нападения собаки недалеко от городского стадиона. Пес тоже был безнадзорный, поэтому отвечать за инцидент пришлось районной администрации. Поскольку женщина проходила длительное лечение и была ограничена в движении, суд взыскал в ее пользу компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей и имущественный ущерб в размере 14 000 рублей.

Покусать могут не только собаки. Псковский городской суд рассматривал иск жительницы Пскова к «Эколого-биологическому центру». Во время занятия в живом уголке ее дочь укусил енот! В добровольном порядке требования матери образовательное учреждение не удовлетворило — пришлось обращаться в суд.

Но даже судебная практика показывает, что гораздо больше случаев, когда людей кусают не бродячие собаки, а домашние питомцы. В таких делах ответчиками выступают хозяева агрессивных животных, которые не обеспечили надлежащее их содержание и не приняли надлежащих мер по предотвращению нападения.

Так, совсем недавно Псковский городской суд рассмотрел дело по иску мужчины к хозяйке американского бульдога, который во время прогулки набросился на него и его питомца - таксу. В итоге вред был причинен и человеку, и его собаке. Сумма затрат на лечение составила более 16 тысяч рублей. Также истец просил суд взыскать с ответчицы в свою пользу компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей. Суд, оценив доказательства, взыскал с женщины расходы на лечение и компенсацию морального вреда в размере 5 тысяч рублей.

А вот владелец собаки из Дедовичского района заплатит 25 тысяч в пользу семьи ребенка, пострадавшего от укуса. В сентябре прошлого года мальчик катался на велосипеде, когда на него напала такса, которая находилась на улице без сопровождения хозяина и без намордника. «В результате ее нападения ребенку причинены телесные повреждения в виде раны наружной поверхности правой голени и физические страдания в виде боли от укуса, а также нравственные страдания. Нападение собаки на малолетнего стало возможным в результате бездействия ее хозяина по обеспечению надлежащих условий содержания домашнего животного», - говорится в решении суда.

Еще 90 тысяч рублей выплатил хозяин овчарки, напавшей на ребенка возле магазина «Пятерочка» в деревне Неелово Псковского района прошлым летом. Мальчик ехал на велосипеде, когда на него накинулась собака. В результате он упал с велосипеда, был укушен собакой. При этом владелец овчарки не оказал ребенку помощи, а просто ушел с места происшествия.

Еще большую компенсацию получила жительница Дно, на питомца которой напала другая собака. «Из материалов дела следует, что в ноябре 2024 года на находившуюся во дворе дома собаку истца набросилась забежавшая на земельный участок чужая собака и укусила её. У укушенной собаки был диагностирован открытый перелом костей голени левой конечности», - сообщается в материалах суда.

Пострадавшему животному потребовалась операция. Поэтому владелица собаки попросила взыскать с ответчиков компенсацию расходов на лечение, оплату лекарств, бензина для следования к месту лечения в размере 158 691 рубля. Несмотря на то, что ответчики исковые требования не признали, суд удовлетворил требования пострадавшей стороны и взыскал материальный ущерб в размере 156 588 рублей.

Стало лучше

К сожалению, случаи нападений животных - и бездомных, и домашних - на людей регистрируются ежегодно. По данным управления Роспотребнадзора по Псковской области, с января по апрель 2026 года в регионе зарегистрировано 426 укусов, ослюнений, оцарапываний человека животными.

Однако, как отметил председатель комитета по ветеринарии Псковской области Валерий Удалов, количество животных в планах отлова и зарегистрированных случаев нападения на людей с каждым годом сокращается. «Если лет 10 назад фиксировалось около 1.5 тыс укусов, то сейчас примерно половина этой суммы. Если комитет ставил в график отлова на 2019 год 1100 собак , то сейчас - только 300-400», - сообщил он.

По его словам, работа по отлову безнадзорных собак и кошек ведется постоянно. В начале года комитет направляет в муниципалитеты запросы и составляет единый план отлова животных без владельцев на территории Псковской области на каждый год. «Формируются такие заявки. Соответственно, выделяются субвенции из бюджета области муниципальным органам на отлов и содержание. Также сами муниципалитеты при наличии средств вправе тоже выделять деньги. На этот год в планах на отлов - 345 собак и 52 кошки», - рассказал Валерий Удалов.

По словам руководителя комитета, ситуация с безнадзорными животными значительно улучшилась после того, как в 2022 году полномочия по отлову передали на уровень муниципальных органов. «Не скажу, что все сразу наладилось. Но значительно лучше стало. Жалоб в разы меньше», - заметил собеседник.

Муниципалитеты получают заявки от граждан и обращаются в соответствующие организации по отлову животных. В основном, это приюты, где размещают бродячих собак и кошек. Органы местной власти заключают с ними договоры на отлов и содержание.

Предусмотрен комплекс мероприятий: карантин, стерилизация, вакцинация от бешенства, чипирование и выпуск обратно в месту отлова. «Но, как правило, все наши приюты не пользуются опцией “выпустить обратно”, потому что животные, как правило, опять создают стаи. И после стерилизации они не становятся добродушными», - пояснил он.

Поэтому бездомных животных в Пскове и райцентрах становится значительно меньше. Даже туристы это отмечают. Улучшилась ситуация и в Острове, и в Дедовичах.

«В Дедовичах вообще все хорошо. Там и муниципалитет проводит работу, и зоозащитники хорошие, организовали приют для собак. Все это держится на неравнодушных людях, которые посвящают свою жизнь волонтерству, уходу за животными. Где они есть, там проблемы решаются», - сказал руководитель комитета.

Правда, по словам Валерия Удалова, бывают сезонные всплески активности бродячих собак. «Поздней зимой и весной можно наблюдать так называемые «собачьи свадьбы» - период гона, когда собаки сбиваются в стаи и могут обежать город 10 раз за один день. И складывается впечатление, что они повсюду!» - заметил он.

В то же время, по словам специалиста, в большинстве случаев, нападают именно хозяйские собаки. В этом году комитет выдавал 40 предостережений владельцам собак за различные нарушения: выгул без поводка, отсутствие намордника и т. д.

Валерий Удалов напомнил о том, что делать, если вас укусило животное. «Во-первых, надо обратиться в медицинское учреждение, чтобы зафиксировать травмы и определить, есть ли угроза здоровью. Если собака хозяйская — делают запрос в ветеринарную службу о вакцинации, если безнадзорная — необходима вакцинация против бешенства», - сообщил он.

Во-вторых, надо обратиться в полицию. «Нужно зарегистрировать само происшествие. Кроме того, чтобы возбудить дело об административном правонарушении, нужно знать персональные данные владельца собаки. Если гражданину причинен моральный, физический или имущественный вред, он имеет право предъявлять к нарушителям правил содержания животных исковые требования в рамках гражданско-правовых отношений, подав исковое заявление в судебные органы», - отметил он.

Подводя итог сказанному выше, можно отметить, что в Псковской области реально сократилось число бродячих собак и случаев их нападения на людей. Это доказывает, что системная работа муниципалитетов — отлов, стерилизация, содержание в приютах — дает результат. Но уязвимое место остается там, где система бессильна: хозяева, которые выгуливают собак без поводка и намордника. Поэтому суды встают на сторону потерпевших: ответственность за нападение животных ложится на тех, кто обязан был предотвратить инцидент.

Светлана Синцова

Фото из архива ПЛН