Росгвардия и полиция обеспечили безопасность на выборах в Псковской области

Сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Псковской области совместно с полицией обеспечили общественную безопасность при проведении выборов. Росгвардейцы осуществляли охрану общественного порядка на избирательных участках, а группы задержания вневедомственной охраны — на территории региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Фото: управление Росгвардии по Псковской области

Кроме того, сотрудниками вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы проведены мероприятия по контролю за

соблюдением законодательства РФ в области оборота оружия и частной охранной деятельности, а также антитеррористической защищенности и инженерно-технической укрепленности мест проведения выборов.

Благодаря принятым мерам и слаженной работе правоохранителей региона нарушений общественного порядка в период проведения Единого дня голосования на территории Псковской области не допущено.

В эти дни жители региона выбирают депутатов Государственной Думы IX созыва и Законодательного Собрания Псковской области VIII созыва. Также проходят три муниципальные избирательные кампании: дополнительные выборы депутата Собрания депутатов первого созыва по одномандатному избирательному округу в Невельском, Новоржевском и в Псковском муниципальных округах.