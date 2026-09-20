Офтальмолог предупредила, что пользоваться смартфоном в темноте опасно

Использование смартфона в темноте может привести к рези и тяжести в глазах, головной боли в висках и размытой картинке при взгляде вдаль, рассказала офтальмолог Ада Егорова.

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«Развивается астенопия, зрительное утомление: резь, тяжесть в глазах, головная боль в висках, размытость при взгляде вдаль. Симптомы проходят за ночь, но при регулярных вечерних сеансах становятся ежедневными», — сказала Ада Егорова.

Врач отметила, что побочные эффекты могут проявиться и в другом. Яркий свет экрана подавляет мелатонин, и организм откладывает сон. Это может привести к постоянной усталости глаз и сдвигу режима.

Ада Егорова советует не пользоваться смартфоном в полной темноте. Если все же воспользоваться им необходимо, например, по работе, то следует включить ночник или настольную лампу за спиной, чтобы разница в яркости между дисплеем и фоном была меньше.

Кроме того, по словам врача, не стоит читать лежа на боку одним глазом: помимо эпизодов временной слепоты, это дает разную нагрузку на правый и левый глаз, пишет «РИА Новости».