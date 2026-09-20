Биолог назвал растения, которые лучше всего очищают воздух в квартире

Биолог Дмитрий Сафонов перечислил растения, которые лучше всего очищают воздух в квартире.

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«Безусловным лидером <...> является хлорофитум. Это самое неприхотливое растение и настоящий чемпион среди комнатных цветов, так как оно отлично справляется, например, с формальдегидом», — пояснил он.

Спатифиллум, по словам эксперта, хорошо увлажняет воздух и поглощает такие вредные вещества, как бензол и аммиак.

«Фикус эффективно улавливает пыль и насыщает воздух кислородом», — добавил Дмитрий Сафонов.

В список полезных растений он включил и герань, отметив, что это растение выделяет эфирные масла, которые отпугивают многих насекомых, однако у аллергиков герань может вызывать нежелательные реакции организма, пишет РИА Новости.

Еще одним полезным растением Дмитрий Сафонов назвал сансевиерию, известную в народе как «тещин язык». Она не хуже остальных перечисленных вариантов выделяет кислород и очищает воздух в квартире, заключил биолог.