 
Общество

Врач предупредила, что ожирение может быть и у стройных людей

0

Ожирение внутренних органов может быть даже у стройных людей, среди причин - наследственность, снижение мышечной массы, избыток быстрых углеводов и трансжиров в питании, а также недостаток физической активности, сообщила руководитель отделения эндокринологии, эксперт клиники превентивной и антивозрастной медицины Европейского медицинского центра (EMC) Камиля Табеева.

Изображение сгенерировано нейросетью

«Ожирение внутренних органов может быть и у стройного человека. Вес не всегда отражает состав тела: при нормальной массе тела может быть много висцерального жира и мало мышц. Избыток висцерального жира опасен, поскольку эта жировая ткань метаболически активна», — рассказала Камиля Табеева.

По ее словам, обычного расчета индекса массы тела в этом случае недостаточно. Оценить состав тела помогает биоимпеданс — исследование, которое позволяет определить соотношение жировой и мышечной ткани с помощью слабого электрического тока.

Имеет значение и окружность талии: даже у стройного человека она может быть непропорционально большой. Риск повышен при окружности талии более 80 сантиметров у женщин и более 94 сантиметров у мужчин, добавила врач.

«Причины могут быть разными. Наследственность: у некоторых людей есть генетическая предрасположенность к накоплению жира в области живота. Саркопения: с возрастом или по другим причинам может снижаться мышечная масса, при этом доля жировой ткани увеличивается», — отметила Камиля Табеева.

Она выделила среди причин питание, когда в рационе может быть много быстрых трансжиров и углеводов — сахара, выпечки, фастфуда. Врач отметила, что человек при этом не обязательно переедает по калориям, но качество питания остается низким. Также, по ее словам, накоплению висцерального жира способствует недостаток физической активности, пишет «РИА Новости».

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026