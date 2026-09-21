Врач предупредила, что ожирение может быть и у стройных людей

Ожирение внутренних органов может быть даже у стройных людей, среди причин - наследственность, снижение мышечной массы, избыток быстрых углеводов и трансжиров в питании, а также недостаток физической активности, сообщила руководитель отделения эндокринологии, эксперт клиники превентивной и антивозрастной медицины Европейского медицинского центра (EMC) Камиля Табеева.

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«Ожирение внутренних органов может быть и у стройного человека. Вес не всегда отражает состав тела: при нормальной массе тела может быть много висцерального жира и мало мышц. Избыток висцерального жира опасен, поскольку эта жировая ткань метаболически активна», — рассказала Камиля Табеева.

По ее словам, обычного расчета индекса массы тела в этом случае недостаточно. Оценить состав тела помогает биоимпеданс — исследование, которое позволяет определить соотношение жировой и мышечной ткани с помощью слабого электрического тока.

Имеет значение и окружность талии: даже у стройного человека она может быть непропорционально большой. Риск повышен при окружности талии более 80 сантиметров у женщин и более 94 сантиметров у мужчин, добавила врач.

«Причины могут быть разными. Наследственность: у некоторых людей есть генетическая предрасположенность к накоплению жира в области живота. Саркопения: с возрастом или по другим причинам может снижаться мышечная масса, при этом доля жировой ткани увеличивается», — отметила Камиля Табеева.

Она выделила среди причин питание, когда в рационе может быть много быстрых трансжиров и углеводов — сахара, выпечки, фастфуда. Врач отметила, что человек при этом не обязательно переедает по калориям, но качество питания остается низким. Также, по ее словам, накоплению висцерального жира способствует недостаток физической активности, пишет «РИА Новости».