Психолог объяснила причины недоверия к противоположному полу

Недоверие к противоположному полу часто возникает не из-за реальных проблем в текущих отношениях, а из-за страха снова пережить прошлую боль. Человек может искать скрытый смысл в словах партнера, ждать предательства и пытаться защититься от возможного разочарования еще до появления реальных причин для тревоги. О том, почему возникает недоверие и как оно влияет на отношения, 20 сентября рассказала главный психолог дейтинг-сервиса Twinby Лариса Каравайцева.

«Недоверие — про внутреннее ожидание опасности: меня могут обмануть, бросить, предать. Человек будто ищет второй смысл в нейтральных словах, тяжело переносит задержки с ответом, заранее готовится к измене или уходу, устраивает «проверки», провоцирует ревность, не рассказывает о собственных чувствах, потому что «этим потом воспользуются». Однажды пораненная психика старается обнаружить угрозу раньше, чем она успеет причинить боль», — пояснила Каравайцева.

По словам психолога, важно отличать осторожность от недоверия. В первом случае человек оценивает реальные поступки партнера, а во втором — заранее переносит прошлый опыт на нового человека и ожидает повторения негативного сценария.

Такая установка может постепенно разрушать отношения: желание защититься от предательства превращается в контроль, подозрения и постоянное ожидание угрозы. При этом человек может придерживаться жестких убеждений вроде «никому нельзя доверять» или «нельзя показывать слабость», которые создают лишь иллюзию безопасности.

Каравайцева отметила, что недоверие часто формируется еще в детстве. Если ребенок растет в атмосфере непредсказуемости, когда близкий взрослый то проявляет заботу, то становится холодным и отстраненным, у него может закрепиться стратегия не рассчитывать на других.

На восприятие отношений также влияют семейные установки. Ребенок может перенимать убеждения родителей о противоположном поле или близости, даже если они не проговариваются напрямую.

При этом недоверие не является неизменной чертой. По словам психолога, взрослый человек способен пересматривать прежний опыт и формировать новые представления о близости через надежные отношения, дружбу и поддержку.

Чтобы изменить привычку ожидать худшего, важно отделять реальные факты от собственных интерпретаций. Например, если партнер несколько часов не отвечает, сам факт заключается только в отсутствии сообщения, а выводы о потере интереса могут быть связаны с прошлым опытом.

Когнитивно-поведенческий подход помогает замечать такие автоматические мысли и проверять их на реальность. Это позволяет не игнорировать тревожные сигналы, но и не принимать страх за доказанный факт, пишут «Известия».

По словам Каравайцевой, доверие не означает отказ от границ и осторожности. Опыт должен помогать человеку лучше выбирать партнеров и замечать реальные проблемы, но не заставлять нового человека отвечать за поступки людей из прошлого.

Здоровые отношения строятся там, где одновременно существуют близость и уважение к личным границам. Человек может научиться оценивать партнера по его действиям, а не по старым травмирующим сценариям.