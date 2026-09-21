 
Общество

В Курчатовском институте создают человекоподобный компьютер

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НИЦ «Курчатовский институт» ведет масштабные работы по созданию принципиально новой микроэлектроники. Первая задача, которая стоит перед учеными, — объединить оперативную и долговременную память, рассказал в эксклюзивном интервью «Известиям» президент научной организации Михаил Ковальчук.

Изображение сгенерировано нейросетью

«Мы в рамках консорциума с технологическими компаниями это уже сделали и на порядки сократили потребление электричества», — отметил Михаил Ковальчук.

Вторая задача — создать нейроморфный процессор не программированием, а физически.

«Сегодня, понимая устройство живой материи, зная структуру мозга и понимая роль синапсисов, соединяющих нейроны, мы можем воссоздать его синаптическую структуру. Мы имитируем синапсы в виде неких приборов — мемристоров, обладающих подобными свойствами. Вот на первом этапе это мемристорная сеть, воспроизведение «мозга в железе». И этот компьютер уже становится мозгоподобным, антропоморфным или нейроморфным. А следующий шаг — компьютер с как бы живыми клетками мозга. Это уже биомашина», — отметил Михаил Ковальчук.

По его словам, такие работы сейчас ведутся в Курчатовском институте.

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