Ученые создали фильтр, который полностью очищает воздух от пыли

Удалять из воздуха почти 100 процентов мелкой и крупной пыли позволит новая система, созданная учеными ВолгГТУ и Тюменского индустриального университета. Новое устройство потребляет меньше электроэнергии и издает меньше шума, чем большинство существующих коммерческих аналогов. Результаты представлены в издании «Жилищное строительство».

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Две трети частиц пыли в воздухе имеют размер от 2,5 до 5 микрометров, и для удаления их из воздуха в современных сплит-системах используются высокие скорости закручивания струй. Именно с этим связаны громкие звуки, которые издают кондиционеры, рассказали в Волгоградском государственном техническом университете (ВолгГТУ).

Особенно проблема с очисткой воздуха от мелкой пыли актуальна на нижних этажах, где самое большое загрязнение пылью с фасада, пояснил один из авторов разработки, заведующий кафедрой БЖД в строительстве и городском хозяйстве ВолгГТУ Валерий Азаров.

В таких помещениях эффективная очистка воздуха возможна только с помощью промышленных циклонов или же с постоянной заменой фильтров в «домашних» кондиционерах, добавил ученый.

Ученые ВолгГТУ и Тюменского индустриального университета разработали новую систему очистки воздуха жилых помещений от пыли с улицы. Она не требует дорогостоящего обслуживания — только периодического удаления пыли с помощью домашнего пылесоса. Согласно наблюдениям за 2023–2025 годы, новое устройство отделяет 99 процентов мелкой и крупной (8–10 микрометров) пыли из воздуха.

«Система работает как природный водоворот. Наружный воздух поступает через лопаточный завихритель с углом наклона 35 градусов, где начинает закручиваться. Затем проходит через конус с жалюзийными решетками (шаг 3 мм), где тяжелые частицы пыли отбрасываются к стенкам и попадают в сборный бункер. Очищенный воздух проходит через сорбционные фильтры (на основе цеолита и шунгита) и поступает в помещение через специальные диффузоры, закручиваясь второй раз», — объяснила одна из авторов разработки, профессор кафедры «Техносферная безопасность» Тюменского индустриального университета Наталья Литвинова.

Еще одним преимуществом новой системы является «борьба» со сквозняками: закрученные струи (веерные и конические) обеспечивают плавное снижение скорости воздуха в обслуживаемой зоне до 0,15 м/с — в пределах нормативов для жилых помещений. Одновременно происходит выравнивание температуры приточного воздуха с температурой помещения, что исключает сквозняки, добавил Валерий Азаров.

В будущем специалисты планируют адаптировать конструкцию для создания новых кондиционеров под разные климатические условия и разные загрязнители, например, летучие органические соединения, пишет «РИА Новости».