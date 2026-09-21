Магистрантка ВЛГАФК выступила на международном научном форуме в Геленджике

Магистрантка ВЛГАФК Юлия Смирнова представила Великие Луки на XII международном научном форуме «Культурное наследие Северного Кавказа как ресурс межнационального согласия», который проходит в селе Кабардинка города-курорта Геленджика с 19 по 22 сентября. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Фотографии: администрация города Великие Луки

Магистрантка второго года обучения Юлия Смирнова приняла участие в XII международном научном форуме по приглашению директора Ассоциации малых и средних городов России Владимира Воронина.

Организатором форума является Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Дмитрия Лихачева при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Федерального агентства по делам национальностей, при участии Ассоциации малых и средних городов России. Основной площадкой мероприятий стал санаторий «Жемчужина моря».

В 2026 году программа форума проходит в контексте Года единства народов России, Десятилетия науки и технологий и 120-летия со дня рождения Дмитрия Лихачева. В программу вошли молодёжная и всероссийская научные конференции, круглые столы, специальные сессии и образовательная программа.

Торжественное открытие форума и пленарная программа состоялись 19 сентября, а 20 сентября Юлия Смирнова приняла участие в образовательной программе «Нейросети и цифровые архивы в деятельности научно-педагогических работников: технологии, методики, практики». В рамках обучения рассматривались современные цифровые технологии, возможности их применения в научной и педагогической деятельности, а также работа с цифровыми архивами. По итогам обучения она получила сертификат о повышении квалификации.

Также 20 сентября состоялось ее выступление в рамках молодежной научной конференции «Государственная политика, культурное наследие и художественная жизнь: перспективные исследования молодых ученых».

Юлия Смирнова представила доклад «Олимпийские ценности в контексте сохранения и трансляции культурного наследия». В выступлении она рассмотрела олимпийские ценности как часть культурного наследия, вопросы их сохранения, передачи и актуализации в современном обществе, а также рассказала о Великих Луках — городе с богатой историей и значимым культурно-историческим наследием.

Отдельное внимание представительница Великих Лук уделила тому, как историческая память и культурное наследие города могут сохраняться и передаваться через образовательную и просветительскую деятельность. Участие в форуме стало для Юлии Смирновой возможностью представить результаты своей научной работы, рассказать о Великих Луках, обменяться опытом с молодыми исследователями и специалистами из разных регионов России, а также продолжить профессиональное развитие в области науки и образования.

Юлия Смирнова выражает благодарность своему научному руководителю — кандидату исторических наук, доценту ВЛГАФК Дмитрию Белюкову — за научное руководство, поддержку и помощь в подготовке доклада.

Отдельные слова благодарности девушка выразила руководству города Великие Луки и ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» за возможность участвовать в столь престижном и представительном научно-образовательном форуме.