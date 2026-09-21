Врачи ПОКБ предупредили об опасности ботулизма при употреблении домашних заготовок

Домашние консервы, особенно грибы, мясо и рыба, могут содержать смертельный ботулотоксин, который не меняет вкус и запах продукта, поэтому врачи призывают строго соблюдать правила стерилизации и термической обработки заготовок. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской областной клинической больнице.

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Врачи медицинского учреждения отметили: «Ботулизм вызывает токсин бактерии Clostridium botulinum. Эти бактерии живут в почве и попадают на овощи и фрукты. В герметично закрытых банках без доступа воздуха они вырабатывают смертельный яд — ботулотоксин». Представители больницы подчеркнули, что отравленная банка выглядит и пахнет абсолютно нормально, а вздутая крышка служит самым верным признаком опасности.

«Первые признаки возникают через 2–36 часов после еды, иногда до 10 дней. Сначала у человека возникают тошнота, рвота, боль в животе и диарея. Затем болезнь вызывает "туман" перед глазами, двоение, опущение век, расширение зрачков, сухость во рту, изменение голоса и нарушение глотания», - разъяснили специалисты. Медики также указали, что без введения специальной сыворотки у пациента наступает паралич дыхательных мышц и смерть.

В Псковской областной клинической больнице обозначили правила безопасности для снижения риска заражения. «Тщательно мойте продукты. Стерилизуйте банки и крышки не менее 10–15 минут. Используйте уксус и соль, так как кислая среда и высокая концентрация соли подавляют развитие бактерий. Не закатывайте под крышку подозрительные продукты, особенно грибы и мясо. Перед употреблением прокипятите домашние консервы 15–20 минут, потому что высокая температура разрушает токсин», - посоветовали врачи. По их словам, если крышка вздулась или рассол помутнел, человек должен сразу выбросить такой продукт и не пробовать его на вкус.

При появлении симптомов после употребления домашних консервов человек должен немедленно вызвать скорую помощь по номеру 103 или 112, уточнили в ПОКБ. «Обязательно сообщите диспетчеру, что вы ели домашние консервы и подозреваете ботулизм. Сохраните остатки продукта, чтобы врачи могли провести анализ и подтвердить диагноз», - добавили в медицинском учреждении.

Специалисты пояснили, что главное лечение включает введение противоботулинической сыворотки, а промывание желудка и прием сорбентов служат лишь первой помощью.