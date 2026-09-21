Мать юного псковича поблагодарила сотрудников детской больницы за профессионализм

Благодарность сотрудникам Детской областной клинической больницы передала мать юного пациента. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в медицинском учреждении.

«Хочу поблагодарить смену, которая работала 8 сентября в экстренном приемном отделении. Мы с ребенком около 12 часов дня были госпитализированы с переломом руки и разбитой бровью. Всей смене огромное спасибо! Все были очень внимательны, доброжелательны, профессионально и с любовью выполняли свою работу. Я была шокирована от такого отношения, ребенок был спокойный — они нашли к нему подход. Спасибо всем огромное: и девочкам - медсестрам тоже спасибо!» — отметила в своей благодарности жительница региона.