Региональный слёт Юннатов Первых: узнавать, исследовать и сохранять. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Псковской области прошёл региональный слёт Юннатов Первых. Как рассказали ПЛН в региональном отделении Движения Первых, событие объединило юных любителей природы, готовых узнавать, исследовать и сохранять. Участники слёта смогли познакомиться с профессиями хранителей заповедных территорий, попробовать себя в роли орнитологов и лесных детективов, а также проверить свои знания в экологических играх и квестах. Здесь учились не только наблюдать, но и замечать главное: определять птиц по голосам и внешним признакам, вести полевой дневник, читать следы и «понимать» лес, искать баланс между деятельностью человека и сохранением экосистемы. Каждая площадка по-своему показывала, что забота о природе — это не только знания, но и ответственность, внимание к деталям и готовность действовать.

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Подробности о мероприятии — в фоторепортаже регионального отделения Движения Первых Псковской области.