До +17 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 22 сентября

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 22 сентября, сообщили в региональном гидрометцентре.

Ночью местами, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, днем местами ожидаются грозы. Будет дуть умеренный ветер ночью южных, а днем — северных направлений со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью прогнозируется от +4 до +9 градусов, днем воздух прогреется от +12 до +17 градусов.

В Пскове ночью без существенных осадков, днем пройдут кратковременные дожди. Температура ночью ожидается от +7 до +9 градусов, днем — от +15 до +17 градусов.

Атмосферное давление низкое.