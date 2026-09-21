Почти 50 представителей Псковской области претендуют на главную просветительскую награду РФ

Российское общество «Знание» подвело итоги заявочной кампании шестого сезона проекта Знание. Премия. На рассмотрение экспертной комиссии поступило 14 тысяч заявок из всех регионов страны. От Псковской области в конкурсной борьбе участвуют почти 50 просветителей, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве региона.

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

Больше всего заявок от региона подано в номинациях «За просветительскую деятельность в образовательной организации», «За вклад в просвещение в сфере "Обучение и Наставничество“», «За вклад в сохранение единства народов России».

В частности, Псковскую область представляет заведующая библиотекой Детской музыкальной школы №1 имени Мусоргского в Великих Луках Ольга Мурашева. Она много лет проводит выставки коллекций почтовых открыток, по которым школьники и взрослые могут изучать историю страны, а в Год единства народов России организовала экспозицию «Народов много — страна одна».

В номинации «За вклад в просвещение в сфере "Наука и технологии“» регион представлен проектом «Всероссийский фестиваль "#Вместе с российской наукой“» Псковского государственного университета. Его мероприятия объединили представителей 43 регионов России.

«С первого сезона Знание. Премия мы получили 80 тысяч заявок из всех регионов России и 79 зарубежных стран: от Иордании до США. А россияне подают заявки не только из всех регионов, но и из разных точек планеты: Греции, Пакистана, Туниса, Киргизии, Турции и других государств. Географические масштабы премии соразмерны статусу наших номинантов. Каждый год мы видим их на сцене масштабных просветительских событий — ПМЭФ, ВЭФ, марафона Знание. Первые. Участники со всей России получают поддержку своих просветительских проектов от регионального руководства и новые предложения о сотрудничестве. Прямо сейчас наши эксперты отбирают новых претендентов на звание просветителей и просветительских проектов года, и мы с нетерпением ждем результатов», — рассказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Экспертный совет сформирует шорт-лист премии в 17 номинациях. Претенденты на награду пройдут онлайн-обучение по публичным выступлениям, чтобы подготовиться к очной защите и рассказать о своей просветительской деятельности перед почетным жюри. Лауреатов объявят на торжественной церемонии награждения в 2027 году.