Тротуары, педиатрический кабинет и ТОСы: Григорий Стороненков об итогах выезда в округ №12

Депутатские выезды по территориям Пскова проводятся регулярно. В ходе таких мероприятий закрепленный за округом депутат и глава города вместе с представителями управления городского хозяйства и подведомственных организаций оценивают состояние объектов, контролируют выполнение ранее данных поручений и определяют вопросы, которые необходимо решить.

19 августа состоялся очередной контрольный выезд в депутатский округ №12, который включает Дальнее Запсковье и район ДЭУ. В программу вошли пять проблемных точек, связанных с пешеходной инфраструктурой, развитием территории, доступностью медицинской помощи и благоустройством.

Какие вопросы удалось решить после предыдущих выездов? Когда появятся новые безопасные пешеходные маршруты к школе №3? Что может появиться на свободной территории на улице Технической? Получит ли округ кабинет педиатра? И как развивается движение территориального общественного самоуправления? Об этом в эфире ПЛН FM (102.6) рассказал депутат Псковской городской Думы по округу №12, председатель комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Григорий Стороненков.

Основные итоги выезда

- Григорий Иванович, полчаса у нас на то, чтобы подробно поговорить о территории округа №12. Как всегда, есть что обсудить. Это совершенно никакая не лесть. Многие ваши коллеги, приходя сюда, особенно когда мы заговариваем про взаимодействие с местными жителями, про ТОСовское движение, воздают вам должное и называют ваш округ флагманским. Вот, собственно, и про это в том числе. Но начнем мы с контрольного выезда на территорию депутатского округа №12. 19 августа, я напомню, это событие произошло. Что-то удалось решить по итогам выезда?

- У нас выезды ежегодные, и мы вывозим главу всегда на те важные точки, которые касаются того или иного округа. В этом году мы составили тоже пять точек — обозначили круг вопросов, которые надо решить, — и подвели итог предыдущего выезда.

Я напомню, что у нас одна из самых больных тем — тротуар на Леона Поземского. С тех пор у нас Леона Поземского реконструировали от начала города до Шведской горки. Работа еще идет, но тротуары уже сделаны, потому что вопрос был действительно сложный: мы не знали, как его решить, там в основном были руины, где-то заливалось водой.

- Я однажды была в дождь именно на той территории. Я пришла примерно выше щиколотки мокрая. Да, там действительно была очень серьезная проблема, а местами тротуара просто не было, не так ли?

- Да, совершенно верно. И вот, слава Богу, этот вопрос частично решился, сейчас решается.

Второй вопрос. У нас в школе увеличивается количество учащихся, их уже 1200. Район растет, это еще не предел. И стоял вопрос о перемещении библиотеки из школы. Это освободит дополнительные места, кабинеты и фактически даст возможность хоть локально расшириться до момента либо строительства новой школы, либо пристройки к действующей школе, что было запланировано у нас в проекте планировки.

С тех пор было заключено инвестиционное соглашение с застройщиком, где застройщик предоставляет площади для размещения библиотеки. Это около 470 квадратных метров. Это достаточно для размещения хорошей библиотеки. То есть это второй момент, по которому, по сути, намечены пути решения. Дом еще не строится, но соглашение есть.

И несколько мелких вопросов, таких как асфальтирование межквартальных проездов. Но это уже достаточно рабочие, локальные истории.

- Рабочие, локальные истории, да, но тем не менее самое главное, чтобы они решались, согласны?

- Да. В этом году вот пять вопросов, по каждому из них мы выезжали и смотрели.

Дороги на Алехина и Технической

- Давайте к этим пяти важным точкам минувшего выезда: как минимум два адреса касались пешеходной инфраструктуры. Несмотря на то, что самую большую проблемную ситуацию на улице Леона Поземского успешно решили капитальным ремонтом и реконструкцией, есть еще моменты, которые нужно решать. Я напомню: это дорожка у домов Альфа, Бета, Гамма и дорожка на пути к школе №3. Это настоящий центр округа. Какие решения приняты по конкретным ситуациям?

- Смотрите, у нас еще один долгоиграющий больной момент — это дорожная инфраструктура в районе Овсище: улицы Алехина, Техническая. Складывается ситуация как-то не очень положительная. В тех контрактах, которые были разыграны на проектирование Алехина и Технической, — попался такой подрядчик, что в конце концов контракт не был выполнен. А на момент расторжения этого контракта техническое задание уже устарело, потому что изменились ГОСТы. И фактически вопрос опять надо заново начинать.

В этом году администрация готовится к размещению контракта на проектирование улицы Технической. Но время идет, а локальную ситуацию надо решать, в частности, чтобы обеспечить безопасность пешеходов.

И вот мы наметили себе этапы. Это маршруты прохождения детей в школе. Начиная от Чудской, тротуарная дорожка должна идти до школы. В этом году должен быть разыгран контракт, где она будет как единое целое уже реализована.

И второй момент у нас — от домов Техническая, 17 и 15, и от всего массива Загородной дети идут в школу фактически по краешку дороги, и там отсутствует тротуар как таковой. И вот этот кусок обещал сделать глава, и у нас фактически безопасный подход к школе в этой части будет обеспечен.

Вот это два. Дальше у нас там… Альфа, Бета, Гамма, да.

- Тоже тротуар?

- Да. Это тротуар, идущий от Чудской мимо Альфа, Бета, Гамма к школе №3. Все эти дорожки должны быть сделаны в этом году.

- Даже в этом сезоне?

- В этом, да. Уже по дорожке, насколько я знаю, от Чудской - контракты разыграны. А вот второй, по подходу со стороны Технической, 17 и 15, я так понимаю, что это будет решаться через контракты, которые еще только будут разыгрываться.

Общественное пространство на Технической

- Поле на улице Технической — это окраина города, и я не ошиблась: именно часть свободной территории, которая по факту представляет собой просто поле. Пока жители не определили, что там может быть. Пространство позволяет сделать большую общественную территорию. Это муниципальная земля. Тут я объясню нашим радиослушателям, что не так-то много на самом деле на городских территориях муниципальной земли, которая позволяет реализовывать запросы жителей на комфортные общественные пространства. Так вот, я стремлюсь понять: у вас есть как раз в запасе такой кусочек земли, где вы можете расположить общественное пространство, или речь идет несколько о другой земле?

- Да, смотрите. У нас в свое время было достаточно общественных территорий, по которым мы могли участвовать в программе «Формирование комфортной городской среды», заявляться, подаваться и рассчитывать на благоустройство. И мы сейчас подошли к тому моменту, когда у нас эти территории фактически закончились.

У нас в этом году было выиграно голосование уже по седьмой территории. И у нас нет больше общественных пространств, которые бы мы могли благоустроить.

Давно уже у жителей существовал запрос. У нас возле школы, скажем так, между школой и домами Техническая, 15, Техническая, 17 и улицей Загородной существует пустырь, который по факту — земля, предназначенная для строительства многоэтажного дома. И она еще не зонировалась.

И люди в свое время вышли с пожеланием: давайте мы эту территорию изменим, ее назначение, и сделаем там сквер или еще какое-то такое пространство, предназначенное для общественного пользования.

Я предложил тогда: выйдите с инициативой. Мало того, что люди вышли с инициативой, собрали в свое время свыше 500 подписей, сделали проект памп-трека, кольцевой трассы для езды на велосипеде. Это один из вариантов, который предполагалось сделать.

- То есть это не только парк либо сквер, но еще и зона каких-то активностей для молодежи?

- Да, зона активного отдыха для молодежи. Потому что у нас есть скверы, которые могут посещать пожилые люди и мамочки с маленькими детьми, детские площадки. А вот такой подростковой истории у нас фактически нет.

И вот мы в этом году вывезли главу во время этого выезда и показали эту территорию. Он ее увидел, сказал: давайте свои предложения, что здесь может быть.

Просто кто-то хочет активный отдых, а кто-то говорит: давайте сделаем просто сквер. Там рядом тоже дома, рядом со своими домами не все хотят видеть такое активное пространство…

- Безусловно, это камень преткновения, так часто бывает, но как вы планируете учесть разные мнения жителей?

- Сейчас будем встречаться, обсуждать активно, что бы мы хотели в конечном итоге видеть, и тогда доложим главе. Чтобы обсуждение шло, какие-то варианты возникали.

На меня вышел наш псковский «Кванториум», у нас будет встреча. Наверное, это будет только плюс, еще один взгляд молодежи…

- Они сами на вас вышли?

- Да, да. Обсудим возможные варианты использования этой территории. Речь идет о каких-то предложениях, эскизных проектах и так далее. Знаете, может, взгляд замылился, а тут раз — какая-то новая идея возникнет.

- Всегда полезно знать спектр мнений, это безусловно так. И очень импонирует такое деятельное участие в этом вопросе именно «Кванториума», молодежи. Молодцы ребята. Получается, их предложения тоже могут повлиять на будущую концепцию территории?

- Да, так что это большой плюс, что они где-то смогут реализовать свои мысли, идеи. И второе — это фактически у нас будет подготовка к голосованию уже 2027 года.

- Вы планируете вопрос через ФКГС решать?

- Через ФКГС, да. Просто если у нас не будет этой территории, мы просто-напросто не сможем участвовать.

- Логично, у вас все ходы просчитаны, как говорится. Это очень здорово. И ведь Борис Андреевич (Елкин, глава Пскова - ред.) сразу откликнулся на эту историю. Видимо, ваш бэкграунд, те самые территории, которые до этого уже были реализованы, тоже говорит о серьезности ваших намерений и намерений ваших избирателей.

- Жители, депутат, команда депутатов, совет округа, куда входят все председатели домов и все руководители ТОС, это единое целое. Сами жители у нас очень активны.

Понимаете, у нас очень талантливые люди вообще. Надо просто создать условия для реализации этого таланта. Вы знаете, сейчас законсервировано столько идей, мыслей и всего. Создай условия — и это расцветет, и страна в целом. Просто создать условия и не мешать.

Кабинет педиатра

- Для этого тоже нужен талант, знаете ли. Создать условия и не мешать — еще больший талант нужен, терпение, мудрость и так далее. Собственно, еще один очень важный вопрос, прозвучавший в ходе того самого выезда с главой города, — кабинет педиатра на территории округа. Забрезжил ли свет в конце тоннеля?

- Этому вопросу, наверное, лет 15. Уже многие мамочки, которые…

- Уже скоро станут бабушками, да? Я поняла вас?

- Да, уже дети выросли, уже для них не актуально. Но одни выросли, вторые еще маленькие, еще в колясочках, так что все это актуально.

Количество детей возрастает. У нас в этом году в очередной раз пять первых классов было в школе №3 с хорошей заполняемостью. Так что детей становится больше.

Соответственно, актуальность вопроса кабинета педиатра все острее и острее становится. И хорошо, что на этом выезде глава поддержал. Он предложил попробовать этот вопрос решить через застройщиков, также заключить соглашение на выделение помещения, а там уже заполняемость и все остальное — это дело министерства здравоохранения области.

- Не один проект существует в городе Пскове, когда на первом этаже многоквартирного дома, допустим, детский сад располагается. Принцип одинаковый?

- Да, да. По сути, нам нужны: врач-педиатр, медсестра, процедурный кабинет. Все. Ничего особо не надо. Иной раз мамочки жалуются, особенно многодетные, что сложно доехать до поликлиники.

- Да, порой обычный, банальный осмотр малыша нужен на месте, а его нет. Получается, даже для самых простых медицинских вопросов родителям приходится ехать в поликлинику?

- И даже чтобы выписать ребенка, они едут туда, сидят в очередях.

- Григорий Иванович, а вот здравоохранение у нас найдет ставку для педиатра? Это сейчас тоже непростой вопрос. Прорабатывать ведь надо и это направление?

- С чего-то надо начинать решать вопрос. Для начала найдем помещение. Понимаете, не нужно на берегу пытаться решить все вопросы сразу. Я пытался раньше так делать, у нас в свое время обозначался педиатр, говорил, что все хорошо. Мало того, он в округе живет, он готов был здесь работать, только нужно было найти помещение.

Потом через некоторое время ситуация менялась. Педиатра нет, даже смысла разговаривать нет.

Я считаю, что надо ставить вопрос, предлагать способы решения, а каждый на своем уровне уже должен отработать свою часть этого вопроса, чтобы решить.

- Я вас понимаю, вы человек последовательных действий. Это по поводу мудрости организатора. Снимаю свой вопрос до того момента, когда у вас появится то самое искомое помещение для кабинета.

- И хорошо, что на выезде был у нас Евгений Васильев, это главный врач Детской областной клинической больницы. Он поддержал, сказал, что так как район удален от центра, это имеет смысл, это было бы очень хорошо.

- То есть категорическая поддержка профильного специалиста у вас тоже есть, и это уже немало, не так ли?

- Большое спасибо ему за такую поддержку.

ТОСы

- Двигаемся далее. Конечно, на финишной прямой нашего разговора поговорим про ТОСы. Вам есть, про что сказать. К вам не так давно, опять же, ездил глава региона Михаил Ведерников, он общался с вашими активнейшими ТОСовцами, у которых уже, скажем, коллаборации происходят между собой. Как развивается ваше движение и сколько вас уже ТОСовцев?

- Хорошее дело, когда развивается, дает свои плоды. Естественно, это заражает в хорошем смысле слова своим примером остальных жителей при правильной постановке информационного обеспечения.

У нас, слава Богу, и с этим хорошо. У нас группа «ВКонтакте», группа в каждом доме (либо чат, либо группа). Мы рассказываем об успехах людей, рассказываем о каждом этапе.

Когда ты видишь, что твой сосед уже пятый конкурс выиграл и уже сделал все-все-все, а у тебя там и конь не валялся, начинаешь волей-неволей сам задумываться: а не замахнуться ли и мне хотя бы на детскую качалку?

- Действительно ли такой пример соседей становится стимулом для других жителей?

- Да. Самое интересное, по моим наблюдениям, когда выходишь к людям, и самые активные, которые высказывают скепсис, видя потом успех соседа, становятся самыми активными в продвижении той или иной идеи, в частности, этого ТОСовского движения.

Это говорит о том, что люди, которые выходят и высказывают сомнения, неравнодушны. Второе: при правильном подходе и правильной информационной политике они могут стать твоими сторонниками и продвигать эту идею.

- Очевидно, это работает. В этом сезоне сколько вы выиграли всего?

- У нас в региональном конкурсе - девять выигранных проектов, в муниципальном - восемь.

- Батюшки, не все муниципалитеты Псковской области могут похвастаться таким результатом, а тут микрорайон города. За счет чего, на ваш взгляд, ТОСы округа показывают такую активность?

- У нас хорошо работают ТОСы. Мало того, некоторые ТОСы уже выходят за пределы своей территории. ТОСы «VIP-персоны» и «Тиконд Ретро» уже участвовали в первом инициативном проекте в городе Пскове — это «Белочкин хуторок». А сейчас заявляются еще на два инициативных проекта. В этом году мы хотим запустить вообще три.

Первое — это «Белочкин хуторок 2.0», все-таки сделать видеонаблюдение, поставить обучающий формат, так как это около детского сада, чтобы с пользой для развития детей.

- Интерактив какой-то?

- Да. И третье — реконструировать белочку, потому что ее, бедную, ломают постоянно, и все охают.

- Я поняла, почему вы хотите видеонаблюдение: потому что белки периодически пропадают?

- Да, ее сделать какую-то металлическую.

И вторая точка — это у нас на территории школы. У нас есть старая многофункциональная спортивная площадка, которую мы с прошлого года стали заливать. Это история зимнего катка, и стало очень популярно, люди ходят, катаются.

И мы хотим в этом году реконструировать эту старую многофункциональную площадку: заменить покрытие, заменить ограждение, сделать освещение. Мало того, сделать такое освещение, чтобы оно создавало новогоднюю атмосферу.

И третье — это у нас парк Гагарина 2.0. Это опять же видеонаблюдение, ограждение многофункциональной спортивной площадки.

И я это к чему: некоторые ТОСы даже выходят за пределы и уже активно работают по всему округу.

Так вот, если сейчас мы вернемся на шаг назад, у нас есть ТОСы, которые расположены в районе Соколицы, там пять ТОСов у них, кажется. И вот они у нас самые продуктивные по количеству выигранных конкурсов. У них там наполеоновские планы. Молодцы.

Фактически, это пример, когда частный сектор может объединиться и что-то решать вместе по общественным территориям. У них и спортивная площадка будет, и место отдыха, и сквер они хотят делать. У них великолепные праздники там проходят ежегодно: и Масленица, и Новый год, и Пасха, и День Победы. Это концерты, это люди организуют сами.

- Это и есть добрососедство, да?

- Да, это и есть добрососедство. Там они ставят столы, шатры, каждая хозяйка что-то приносит. Такое теплое-теплое. Как-то всегда к ним едешь, и очень такая теплая, хорошая атмосфера.

- Вот удивительно, да? Кто-то не знает своего соседа по лестничной клетке, а кто-то несет пироги, живя в новом микрорайоне, и проводит такие вот праздники, а потом, пользуясь добрососедскими отношениями, теплыми, дружескими, реализует достаточно масштабные проекты. Как получилось сформировать такую активность жителей?

- Им просто был дан когда-то инструмент в руки, они сказали: «Ага, понятно!». Все. Они не ждут ничего. Мало того, у них все получается.

Скажем так, до них автобусы городские не доходили в свое время. И детям по обочине, фактически где продолжение Леона Поземского по Гдовскому шоссе, надо было доходить до этого микрорайона. Они тогда выходили с инициативой сделать тротуар. Но он очень-очень тяжело шел, со скрипом. Городскую часть город в рамках Леона Поземского сделал, а дальше пошел район, и там тяжело решалось. Но когда ты что-то делаешь, то решаются попутно еще и другие вопросы. В этом году сам тротуар будет сделан. А при приезде губернатора решался вопрос, чтобы пустить городской маршрут туда.

Не нужно сидеть в окопе и ждать, когда на тебя что-то свалится. Нужно быть активным — и получишь.

Второй пример — по территории около Технической, 17. Когда в первый раз мы заявились лет пять тому назад, мы встретили непонимание. А потом ежегодно стали делать там субботники. Люди выходят с удовольствием. Мало того, у нас на субботнике всегда вкусные блюда, спасибо фирме «Доместа». Люди выходят: поработали, поели.

- Субботник превращается в пикник?

- Да, пикник. Такая атмосфера: это не что-то чужое, это все наше, и мы это можем менять. Понимание, что ты можешь менять, дает и силы, и энергию, и задор, и возможность решать, и возможность реализовывать свои творческие планы.

Беседовала Любовь Кузнецова

Видеоверсию эфира можно посмотреть по ссылке ниже.