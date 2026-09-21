Мужчину будут судить в Гдове за оскорбление гособвинителя

Гдовский районный суд рассмотрит уголовное дело об оскорблении участника судебного разбирательства, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Согласно предъявленному обвинению, мужчина, являясь потерпевшим по иному уголовному делу, в ходе судебного разбирательства, проходившего в районном суде, высказал в адрес государственного обвинителя слова в грубой, неприличной форме, унижающие его профессиональную честь и достоинство.

Судебное заседание по делу назначено на 29 сентября.