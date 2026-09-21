Из более чем 100 претенденток в полуфинал «Мисс и Миссис Псков» прошли 26 женщин

26 жительниц Пскова прошли в полуфинал фестиваля «Мисс и Миссис Псков-2026» по итогам большого открытого кастинга, который состоялся в минувшее воскресенье в конференц-зале отеля «Двор Подзноева». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фото здесь и далее: Федор Егоров

Более 100 претенденток изъявили желание принять участие в конкурсе, однако организаторы пригласили на кастинг чуть более 35 человек. В рамках отбора псковички показали свое дефиле, рассказали о себе и сделали первые фотографии. По итогам кастинга в полуфинал прошли 26 претенденток в категориях «Мисс» и «Миссис».

Впереди участниц ждут репетиции, мастер-классы, фотосессии и большой полуфинал фестиваля.

Фестиваль «Мисс и Миссис Псков-2026» представляет собой региональный этап всероссийских конкурсов «Мисс Россия» и «Миссис Россия». Финальное шоу пройдет 28 ноября в спортивно-развлекательном парке «Простория». В этом году конкурс «Миссис Псков» пройдет уже в 16-й раз, а «Мисс Псков» — в 22-й. Бессменным директором фестиваля является Николай Королев.