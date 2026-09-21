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27 единиц оружия изъяла Росгвардия за неделю в Псковской области

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27 единиц гражданского оружия изъяли сотрудники управления Росгвардии по Псковской области за неделю в регионе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

С 14 по 20 сентября сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы псковской Росгвардии провели более 50 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, в ходе которых выявили семь административных правонарушений. Из оборота изъяли 27 единиц оружия и более 100 боеприпасов.

«Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства, за 30 суток до окончания действия разрешения. Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг», - отметили в ведомстве.

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