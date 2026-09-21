Профсоюзный диктант прошел в Пскове

Малый зал Дома профсоюзов в Пскове стал одной из ключевых площадок масштабной просветительской акции «Профсоюзный диктант» 21 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в псковском облсовпрофе.

Фото: Псковский облсовпроф

В нем приняли участие профсоюзные активисты, сотрудники аппарата Псковского областного совета профессиональных союзов, а также председатели областных отраслевых организаций.

Участники акции проверили свои знания в области трудового законодательства, истории профсоюзного движения России, а также актуальных механизмов защиты социально-экономических прав и интересов трудящихся. Формат диктанта позволил не только оценить уровень правовой грамотности, но и выявить темы, требующие дополнительного внимания при обучении профактива.

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов отметил высокую значимость подобных просветительских инициатив для всего профсоюзного сообщества региона.

«Профсоюзный диктант — это не просто экзамен или формальная проверка знаний. Это прекрасная возможность освежить в памяти нормы Трудового кодекса и ключевые вехи нашей богатой истории. Сегодня профсоюзный лидер и активист обязаны быть максимально компетентными, юридически подкованными специалистами, ведь именно к нам работники обращаются за помощью в самых сложных ситуациях. Мы сели за парты вместе с коллегами из аппарата и отраслевых профсоюзов, чтобы показать личный пример. Только глубокие знания и постоянное самосовершенствование делают профсоюзы сильной и авторитетной стороной в социальном диалоге с властью и работодателями», — подчеркнул Игорь Иванов.