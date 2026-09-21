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Юрий Сорокин о вакцинации: «Забота о здоровье начинается с личного примера»

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Прививку от гриппа сделал на рабочем месте депутат Законодательного Собрания Псковской области Юрий Сорокин. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в регпарламенте.

Фото предоставлено пресс-службой Законодательного Собрания Псковской области

«Забота о здоровье начинается с личного примера», – убеждён вице-спикер Законодательного Собрания Юрий Сорокин.

По его мнению, важно уделять внимание профилактике вирусных инфекций и ответственно относиться к своему здоровью, поэтому он сделал прививку от гриппа прямо на рабочем месте – на псковской фабрике обуви «Псков-Полимер».

Вакцинация сотрудников от сезонных заболеваний стала на предприятии доброй традицией. Это помогает не только снизить риск заболевания, уменьшить вероятность осложнений, но и сохранить привычный рабочий ритм. При этом каждый сотрудник принимает решение о прохождении вакцинации самостоятельно. 

«Важно, чтобы у каждого была возможность сделать этот выбор», – подчеркнул Юрий Сорокин и пожелал всем крепкого здоровья. 

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