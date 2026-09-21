 
Общество

Экскурсии в День туризма пройдут в Псковском музее

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Бесплатные экскурсии на объектах Псковского музея-заповедника пройдут 27 сентября в рамках Всемирного дня туризма. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Музейный комплекс «Двор Постникова» (ул. О. Кошевого, 2)

13:00 – обзорная экскурсия по музейному комплексу «Двор Постникова».

Экскурсия по комплексу «Двор Постникова» с посещением выставок. Посетители смогут ознакомиться с жизнью и бытом купеческих палат. Дополнительная информация по телефону: +78112292259.

Музейный комплекс «Палаты у Сокольей башни» (Комсомольский пер., 7)

13:00 – интерактивная программа «Кто в доме хозяин».

Настоящие хозяин и хозяйка дома покажут, как жила русская семья, какие ремёсла кормили дом и что скрывалось в домашнем обиходе. В программе: увлекательные старинные загадки, шумные народные игры для детей и родителей, живой рассказ о традициях, мастерстве и быте предков.

Дополнительная информация по телефону: +78112331390, доб.1.

Главное здание Псковского музея (ул. Некрасова, 7)

14:00 – экскурсия по выставке «Совсем не тот Плюшкин». 

Масштабный выставочный проект приурочен к 150-летию музея и посвящен владельцу одного из самых больших частных собраний в Российской империи – Федору Плюшкину. Гостей познакомят с 600 предметами из 10 ведущих музеев и архивов страны. Среди них есть редчайшие артефакты: собрание масонских предметов, старинное оружие, иконы, живопись и специально отреставрированные к выставке экспонаты (например, торопецкий сарафан XVIII века). Телефон для справок: +78112331603.

Покровская башня (ул. Кузнецкая, 3)

14.00 – экскурсия по музейному комплексу «Покровский угол».

Во время экскурсии вы узнаете об истории Покровской башни и событиях штурма города войсками короля Стефана Батория в сентябре 1581 года. Участники также познакомятся с историей и архитектурой храма Покрова и Рождества от Пролома, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Дополнительная информация: +78112331065.

Мемориальный музей-усадьба М. П. Мусоргского (Куньинский муниципальный округ, д. Наумово, ул. Музейная, д. 5)

15:00 – экскурсия «Жизнь и творчество М.П. Мусоргского».

Гостей познакомят с усадьбой, где родился, жил и творил Модест Петрович Мусоргский. Запись и дополнительная информация по телефону: +78114931140.

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