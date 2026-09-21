Шесть латвийских зебр прошли ветконтроль на границе в Псковской области

Сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора провели ветеринарный контроль шести зебр, перевозимых в автотранспортном средстве из Латвии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведоства.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Сами животные были родом из Германии, Франции и Нидерландов. В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий государственные инспекторы ведомства установили, что животные здоровы, перевозятся без нарушений и прошли все исследования, необходимые для перемещения по территории Российской Федерации.

После завершения контрольных мероприятий зебры отправились в адрес получателя из Кабардино-Балкарии для содержания и разведения.