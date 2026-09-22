СОЦПРОФ: упрощенный порядок СОУТ для малых предприятий — своевременный шаг

Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ внимательно следит за изменениями, вносимых Минтрудом, в законодательстве об охране труда и специальной оценке условий труда. Как сообщается в Telegram-канале председателя объединения Сергея Вострецова, расширение перечня видов деятельности, по которым малые и микропредприятия могут применять упрощенный порядок СОУТ, — это своевременный и разумный шаг, который снизит избыточную нагрузку на бизнес.

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации обновило порядок проведения специальной оценки условий труда (СОУТ) для отдельных категорий малых и микропредприятий, а также некоммерческих организаций.

Согласно информации, с 1 марта следующего года для микро- и малых предприятий, а также НКО в форме общественных организаций и ассоциаций начнут действовать обновлённые правила. Приказ Минтруда от 7 августа 2026 года № 345н заменит ранее действовавший порядок, утверждённый приказом от 31 октября 2022 года № 699н. Новый документ распространяется не на весь малый бизнес, а только на организации, занятые в определенных сферах — информационных технологиях, праве и бухгалтерском учете, реализации отдельных видов товаров, образовании и ряде других направлений.

Список видов деятельности, в отношении которых допускается упрощенная процедура СОУТ, существенно расширен. С 1 сентября 2026 года это предусмотрено постановлением правительства РФ от 26 января 2026 года № 39: вместо прежних примерно 12–15 позиций теперь в перечне 55 видов экономической деятельности. Сами правила проведения оценки практически не изменились. Для каждого рабочего места составляется проверочный лист, который утверждается комиссией работодателя. При выявлении хотя бы одного потенциально вредного или опасного фактора к процедуре привлекается специализированная организация. Если такие факторы отсутствуют, условия труда признаются допустимыми, и работодатель подает декларацию.

Упрощенный порядок позволяет малым и микропредприятиям проводить идентификацию потенциально вредных и опасных факторов самостоятельно, без обязательного привлечения аккредитованной экспертной организации (при отсутствии соответствующих рисков). Это снижает административную и финансовую нагрузку на бизнес, особенно в отраслях с относительно низким уровнем производственного травматизма.

«Мы в СОЦПРОФ внимательно следим за изменениями в законодательстве об охране труда и специальной оценке условий труда. Расширение перечня видов деятельности, по которым малые и микропредприятия могут применять упрощенный порядок СОУТ, — это своевременный и разумный шаг. Он снижает избыточную нагрузку на бизнес, особенно на небольшие компании в сфере IT, образования, права, торговли и услуг, где реальные профессиональные риски, как правило, ниже, чем на производстве», — подчеркнул Сергей Вострецов.

Однако, по его словам, упрощение процедуры ни в коем случае не должно означать ослабления защиты работников. Работодатель по-прежнему обязан честно и полно выявлять все потенциально вредные факторы, привлекать работников к составлению проверочных листов и не скрывать риски.

«Если на рабочем месте есть хотя бы один опасный или вредный фактор — нужна полноценная оценка с участием экспертов. Мы будем внимательно следить за тем, как применяется новый порядок на практике, и готовы защищать права работников в тех случаях, когда декларация подается формально, а реальные условия труда не соответствуют требованиям безопасности. Баланс между поддержкой малого бизнеса и гарантией безопасного труда — это то, за что последовательно выступает СОЦПРОФ», — резюмировал председатель объединения.

Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ продолжает мониторинг реализации новых норм и готово оказывать правовую поддержку работникам малых предприятий при возникновении спорных ситуаций, связанных с проведением спецоценки.