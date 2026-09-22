Врачи ПОКБ рассказали, с чего начать защиту от ОРВИ и гриппа

Сентябрь — традиционный старт сезона респираторных инфекций. В Псковской областной клинической больнице напомнили правила гигиены и расставил правильные акценты для того, чтобы встретить холода во всеоружии.

Эти простые привычки создают надежный барьер на пути большинства вирусов:

Гигиена рук. Мойте их с мылом или используйте кожный антисептик, особенно после возвращения с улицы и перед едой;

Мойте их с мылом или используйте кожный антисептик, особенно после возвращения с улицы и перед едой; Свежий воздух. Регулярно проветривайте помещения и поддерживайте нормальную влажность — это не дает вирусам долго сохраняться в воздухе;

Регулярно проветривайте помещения и поддерживайте нормальную влажность — это не дает вирусам долго сохраняться в воздухе; Ресурс организма. Полноценный сон, сбалансированное питание и умеренная физическая активность — это лучший естественный фундамент для иммунитета;

Полноценный сон, сбалансированное питание и умеренная физическая активность — это лучший естественный фундамент для иммунитета; Социальная ответственность. По возможности избегайте мест массового скопления людей в пик заболеваемости. А если вы уже почувствовали недомогание — оставайтесь дома и носите маску, чтобы защитить окружающих.

Однако есть один нюанс — все эти меры отлично работают как общая защита. У вирусов (и особенно у вируса гриппа) есть свои хитрости: они очень заразны и постоянно мутируют.

Главная, самая мощная и научно доказанная мера профилактики гриппа — это своевременная вакцинация. Прививка «знакомит» ваш иммунитет с врагом заранее, чтобы при реальной встрече организм дал мгновенный и мощный отпор. При этом, даже если человек заболеет, вакцина снижает риск тяжелого течения болезни, пневмонии, миокардита и госпитализации на 80–90%.

Идеальное время для прививки — сейчас. Для выработки антител организму требуется 2–3 недели. Сделав прививку в сентябре или начале октября, человек встретит пик эпидемии (ноябрь-декабрь) уже полностью защищенным.