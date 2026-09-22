73% псковичей хотели бы получать денежную компенсацию за неиспользованные дни отпуска — опрос

Сейчас законодательство предусматривает выплату компенсации за неиспользованные дни отпуска преимущественно при увольнении. При этом 73% экономически активных псковичей хотели бы иметь возможность ежегодно получать подобную компенсацию. К таким выводам пришли аналитики российского сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob на основании опроса, который прошел с 7 по 17 сентября. В нем приняли участие представители экономически активного населения.

Респонденты, которые хотели бы получать компенсацию, комментируют: «У нас в компании в отпуск-то не вырвешься, все переносят да переносят, так пусть бы лучше деньгами компенсировали»; «В моем случае отпуска копились годами»; «Работодатели давно не отпускают на полный отпуск, а в лучшем случае дают только 14 дней».

Против возможности получать компенсацию за неиспользованные дни отпуска высказались 13% опрошенных. Они комментируют: «Денежная компенсация не заменит качественного восстановления»; «Работа нон-стоп вредна для здоровья», и еще 14% затруднились с ответом: «Возможно, будут злоупотребления со стороны работодателя. Риск остаться без отпуска».

Среди респондентов до 35 лет подобную выплату хотели бы 80%, среди тех, кто старше (70%).

Среди участников опроса с ежемесячным доходом от 100 до 150 тысяч рублей больше желающих получать компенсацию за неиспользованный отдых, чем среди зарабатывающих меньше или больше.

Ожидаемо, что больше всего сторонников идеи среди тех, у кого к концу года останутся неиспользованные дни отпуска: 80% из них хотели бы получать дополнительные выплаты. Среди тех, кто планирует полностью отгулять отпуск, поддержка ниже — 66%.